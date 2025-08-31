5G'de de standartları Turkcell belirleyecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), mobil elektronik haberleşme altyapılarının kurulması ve işletilmesine yönelik yetkilendirme ihalesini 16 Ekim 2025'te gerçekleştireceğini ve 5G hizmetinin 1 Nisan 2026'da kullanıma açılacağını açıkladı. İhale kapsamında 700 MHz ve 3.5 GHz frekans bantlarından toplam 400 MHz'lik spektrum, 11 ayrı paket halinde satışa çıkarılacak. 30 Nisan 2029'da süresi dolacak mevcut GSM ve IMT yetkilendirmeleri de bu yeni yetkilendirme kapsamına alınarak, altyapı ve hizmetlerin devamlılığı sağlanacak. Yetkilendirme süresi 31 Aralık 2042'ye kadar geçerli olacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ihale ilanında, ihaleye katılım için operatörlerin, her bir paket için belirlenen asgari değer üzerinden %5 oranında geçici teminat sunması gerektiği belirtiliyor. Bu kapsamda, toplam asgari bedel 2 milyar 125 milyon dolar, geçici teminat tutarı ise 106 milyon 250 bin dolar olarak açıklandı.

"TÜRKİYE 5G İÇİN GÜN SAYIYOR, TURKCELL UZUN YILLARDIR BU DÖNÜŞÜM İÇİN HAZIRLANIYOR"

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, 5G ihale ilanını Türkiye'nin dijitalleşme sürecinde tarihi bir adım olarak niteleyerek şunları söyledi:

5G ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK, HAZIRIZ: "Ülkemiz için bir dönüm noktası olacak 5G'ye geçiş sürecinde çok önemli bir ana tanıklık ediyoruz. 5G, sunduğu yüksek hız, kapasite ve verimlilik ile Türkiye'nin teknoloji ekosistemine önemli katkılar sunacak. Türkiye'nin en çok mobil altyapı yatırımı yapan operatörü olarak, ülkemizin dijitalleşme serüveninde lider bir rol üstleniyoruz. Geliştirdiğimiz çözümlerle ve inovasyonlarla 5G'ye geçiş için gerekli tüm çalışmaları tamamladık. Teknik altyapımızla bu yeni nesil teknolojiye hazırız. Öncü konumumuzun getirdiği sorumluluğun bilinciyle, ülkemizin yarınlarına teknolojinin gücüyle yön vermeye devam edeceğiz."

TOPLAM 28 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTIK: "Turkcell olarak, kurulduğumuz günden bu yana ülkemize ve insanımıza olan inancımızla toplam 28 milyar dolarlık yatırım yaparak sektörümüze liderlik ediyoruz. Bu topraklara teknoloji alanında sayısız ilk kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en geniş ve en güçlü baz istasyonu ağına sahip mobil operatörü olarak, yerli mobil altyapımızın ana taşıyıcı kolonuyuz. Mobil iletişimde müşteri bazı açık ara en yüksek operatörüz. Turkcell olarak bu hedef doğrultusundaki çalışmalarımıza, uzun yıllardır devam ediyoruz. Bugüne dek, Türkiye'yi dijital geleceğe hazırlayacak altyapı yatırımlarını gerçekleştirdik ve bu altyapı üzerine katma değer üreten teknolojiler geliştirdik."

5G, DİJİTALİN YÜZYILI'NA YÖN VERECEK: "Bizim için 5G, yalnızca bir hız artışı değil; Dijitalin Yüzyılı'na yön verecek milli bir teknolojik gelişim. Bu yeni nesil iletişim, şehirlerimizi daha akıllı, fabrikalarımızı daha verimli, tarımımızı daha güçlü ve günlük yaşamımızı daha güvenli kılacak dönüşümün itici gücü olacak. Dünyanın en büyük teknoloji devlerinin yanı sıra, yerli kuruluşlarımızla ve kendi imkânlarımızla 5G'yi milletimizin hizmetine sunacağız. Turkcell olarak en büyük hedefimiz, teknolojik bağımsızlığımıza katkı sağlamak. Gençlerimizin enerjisine, bu topraklardan çıkan zekâya ve yenilikçi ruhumuza güveniyoruz. 5G'yi yalnızca bir altyapı yatırımı olarak değil; Türkiye'yi küresel rekabette liderliğe taşıyacak bir kalkınma hamlesi olarak görüyor, bu yolculuğu kararlılıkla sürdürüyoruz."

5G DENİNCE AKLA GELEN İLK OPERATÖR YİNE TURKCELL OLACAK: "Bu yılın başında açıkladığımız gibi 2025 Turkcell için yatırım yılı. Tüm ileri teknoloji yatırımlarımız için finansal olarak hazırız. Bu süreçte Turkcell olarak tarihimizin en büyük tahvil ihracını gerçekleştirdik. Körfez bölgesinden uygun finansmanlı krediler sağladık. Finansal hazırlığın yanında 5G uyumlu yeni baz istasyonları kurarken, diğer yandan mevcut 4.5G altyapımızın 5G'ye dönüşümünü gerçekleştirdik. Haberleşme altyapısına yapay zekâ entegrasyonu, sıfıra yakın gecikmeye sahip ağlar, otonom karar mekanizmaları gibi yenilikçi alanlarda çok önemli yol kat ettik. Türkiye artık 5G için gün sayıyor. Biz de 30 yılı aşan birikimimiz ışığında ve donanımlı insan kaynağımızın verdiği güçle 5G teknolojisine hazırız. 2G, 3G ve 4.5G'de standartları belirleyen şirket olarak, 5G konusunda da en kaliteli hizmeti sunmaya kararlıyız. 5G denince akla gelen ilk operatör yine Turkcell olacak. Sürecin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

2016 – 2025 YILLARI ARASINDA ÖNE ÇIKAN TURKCELL 5G ÇALIŞMALARI:

2016

- Dünya GSM Birliği'nde 5G standartlarının belirlenme süreçlerinde görev alındı.

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun 5G yol haritasının belirlenmesi amacıyla başlattığı 5GTR Forum toplantılarına katkılar sunuldu.

- Aselsan ile birlikte yüksek frekanslarda hızlı veri transferini gerçekleştirecek teknolojiler test edildi.

2017

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun desteğiyle Huawei ile birlikte 5G hız testi gerçekleştirilerek Türkiye'de hız rekoru kırıldı.

2018

- Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) öncülüğünde Ankara'da kurulan 5G Vadisi'nde, ilk 5G sinyali verildi.

- Türkiye'nin ilk canlı 5G deneyimine Samsung Electronics Türkiye iş birliğiyle imza attı.

- Ericsson ile 3.5 GHz bandı üzerinden uçtan uca uluslararası 3GPP standartları ile uyumlu ilk 5G bağlantısını gerçekleştirdi.

- 5G-destekli araç haberleşmesi konusunda Avrupa Birliği fonlarıyla gerçekleştirilen Türkiye'deki ilk ve en kapsamlı çalışma olan 5G-MOBIX projesi Horizon2020 programına kabul edildi.

2019

- Dünyada ilk kez, 4.5G için kullanılan frekanslar üzerinden İstanbul, Ankara ve İzmir'de örnek canlı sahalarda 5G sinyali verildi.

- Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'na Turkcell 5G altyapısı kuruldu.

- Turkcell Tepebaşı Plaza'da kurulan Turkcell 5G altyapısı üzerinde gerçekleştirilen hız testinde, saniyede 2 Gbps üzeri hızlara ulaşılarak dünya rekoru kırıldı.

- 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerde yer alındı: HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) ile "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G"; ULAK ile "5G Yeni Radyo Baz İstasyonu (gNodeB) Geliştirilmesi" projelerinde çalışmalar yapıldı.

2020

- 'Yeni Nesil Mobil Şebekeler Birliği' (Next Generation Mobile Networks Alliance / NGMN) bünyesinde 5G test projesine liderlik yaptı ve 5G standartlarının oluşturulmasına katkı sundu.

- Yayıncılık tarihinde yeni bir dönemi başlatan ilk 5G canlı yayını, Trabzonspor – Fenerbahçe futbol maçı öncesinde yapıldı. Turkcell 5G test şebekesi üzerinden gerçekleşen TV yayınıyla, izleyiciler 5G canlı yayın deneyimini ilk kez yaşadı.

2022

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liderliğinde 5G teknolojisi ilk kez İstanbul Havalimanı'nda üç operatöre de servis verecek şekilde hizmete sunuldu.

2023

- Yerli teknoloji firmalarıyla ve uluslararası teknoloji devleriyle farklı alanlarda pek çok iş birliği anlaşmaları imzalandı.

2024

- İTÜ, Turkcell ve Ericsson iş birliğiyle '5G Teknoloji Kampüsü' İTÜ Ayazağa yerleşkesinde açıldı.

- TEKNOFEST kapsamında bir ilke daha imza atıldı ve yaklaşık 800 km mesafeden 5G testi gerçekleştirdi. Adana'daki Turkcell standından, Kocaeli'nde bulunan bir iş makinası Turkcell 5G teknolojisiyle Türkiye'de ilk defa uzaktan kontrol edildi.

- 4 büyük futbol kulübünün statlarına 5G altyapısı kuruldu.

- TBMM çatısı altında, en yüksek hızları sunan operatör olarak Meclis'te 5G deneyimi yaşatıldı.

2025

- 5G'ye geçiş ve baz istasyonlarının fiberleşmesi adına yerli ve yabancı 30'u aşkın şirketle MWC, CES gibi global organizasyonlarda önemli iş birlikleri hayata geçirildi.

- ULAK ile yeni nesil yerli ve milli 5G iletişim altyapısı için iş birliği yapıldı.

- KKTC'de düzenlenen TEKNOFEST'te karadan denize ilk 5G denemesi başarıyla gerçekleştirildi.

- Yerli ve milli teknolojilerin kullanımını teşvik etmek amacıyla 5G Yerli Ürün Çalıştayı düzenlendi.

- Samsung ile 5G destekli yerli akıllı cihaz üretimine başlandı.