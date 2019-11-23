5G’de sürpriz testler 2020’de
Dijital pazarlama profesyonelleri, mobil uygulama dünyası ve teknoloji meraklılarını bir araya getiren, dünyanın ve Türkiye’nin ilk mobil uygulama fuarı olduğu belirtilen Mobilefest, devam ediyor.
Teknoloji dünyasında yeniliklerin tanıtıldığı fuarda bir araya gelen Turkcell CEO’su Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ‘5G ve İleri Teknolojiye Bakış’ ismiyle aynı panelde buluştu. Panelin moderatörlüğünü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan “2020’de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek” dedi.
ORTAK YATIRIM HEDEFİ
Mobil aplikasyonların hayatın akışını değiştireceğini vurgulayan Sayan “5G’nin ticari olarak kullanılmasıyla ilgili çok kısa vadeli plan yapmıyoruz. Önceliğimiz ortak yatırımın önünü açacak şekilde operatörlerimizin ortak yatırım yapmalarını sağlamak. Operatörlerimizin önümüzdeki süreçte Türkiye’nin her yerinde kullanılmadan önce bazı sürprizleri olabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada bizden deneme izni alarak sürpriz yerlerde 5G’yi sizle tanıştıracağını düşünüyorum. Vakti gelince onlar açıklayacaktır” dedi.
ÇİFTÇİ İÇİN UYGULAMA
Sayan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra bürokrasideki hantallığın geride kaldığına işaret ederek “2020’de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek” bilgisini verdi.Sayan, Avrupa’da teknolojiyi kullanan bir traktör üreticisinin geliştirdiği mobil uygulamaya değinerek, “Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor” ifadelerini kullandı.
Gecikme ve hız için çözüm olacak
Turkcell CEO’su Murat Erkan: “Evlerde kabloların erişmekte zorlandığı noktalarda 5G teknolojisi fiber teknolojisine yakın hızlarda hizmet verecek. Çok fazla makine ve cihazın olduğu ortamlarda 5G teknolojisi o cihazların bağlantı problemini çözecek. Hangi işi yapıyorsanız yapın gecikme sorununu 5G ile çözeceğiz. GSM sektörü de 5G ile kabuk değiştiriyor. Birçok iş sektörüne hizmet eden bir sektör haline geliyoruz. 5G teknolojisi önümüzdeki 10 yıl içinde sektörlere 4.3 trilyon dolarlık bir değer katacak.
Yerli ekonomiye katkı sağlayacak
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: 5G’nin sağladığı erişim kabiliyetleri ile sıklıkla bahsettiğimiz ultra yüksek çözünürlükte içerik kullanımı, uzaktan tıbbi operasyonlar, sürücüsüz araçlar, arttırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, yapay zekâ destekli robotlar, gelişmiş akıllı şehir sistemleri, uzaktan eğitim, bulut tabanlı oyunlar gibi yeni nesil teknolojiler çok hızlı bir şekilde günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek. Bu gelişmeler küresel ve yerli ekonominin büyümesine katkı sağlayacak.
Uluslararası bir fırsat doğacak
Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan: Türk inovasyon dünyasında geliştirilen fikirler, uygulamalar, müşterinin ihtiyacına göre geliştirilen çözümler yurt dışına ihraç edilebilir. Türkiye’deki iş yapısı buna uygun. Gelecek heyecan vericidir, teknoloji toplumları ve hayatı dönüştürmeye 2G ile başladık, 4.5G’deyiz, 5G teknolojisine geçeceğiz. Fikirlerinizi geliştirmeye devam edin, pes etmeyin. 5G, inovasyon penceresi açacak. Bu durum ürünlerinizi uluslararası platforma taşımak için bir fırsat oluşturacak.
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