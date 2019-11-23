5G’de sürpriz testler 2020’de

Teknoloji dünyasında yeniliklerin tanıtıldığı fuarda bir araya gelen Turkcell CEO’su Murat Erkan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, ‘5G ve İleri Teknolojiye Bakış’ ismiyle aynı panelde buluştu. Panelin moderatörlüğünü yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan “2020’de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek” dedi.

ORTAK YATIRIM HEDEFİ

Mobil aplikasyonların hayatın akışını değiştireceğini vurgulayan Sayan “5G’nin ticari olarak kullanılmasıyla ilgili çok kısa vadeli plan yapmıyoruz. Önceliğimiz ortak yatırımın önünü açacak şekilde operatörlerimizin ortak yatırım yapmalarını sağlamak. Operatörlerimizin önümüzdeki süreçte Türkiye’nin her yerinde kullanılmadan önce bazı sürprizleri olabileceğini tahmin ediyorum. Bu noktada bizden deneme izni alarak sürpriz yerlerde 5G’yi sizle tanıştıracağını düşünüyorum. Vakti gelince onlar açıklayacaktır” dedi.

ÇİFTÇİ İÇİN UYGULAMA

Sayan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçtikten sonra bürokrasideki hantallığın geride kaldığına işaret ederek “2020’de farklı alanlarda 5G deneyimlenecek” bilgisini verdi.Sayan, Avrupa’da teknolojiyi kullanan bir traktör üreticisinin geliştirdiği mobil uygulamaya değinerek, “Üretici traktör lastiğine yerleştirdiği sensörün yardımıyla topraktan aldığı veriyi hava durumu tahminiyle birleştiriyor ve o toprak için en doğru tohumlama dizilişini direksiyonun başında anlık olarak görebiliyor” ifadelerini kullandı.