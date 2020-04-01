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Ekonomi

6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman başlıyor? 6 ay ertelemeli kredi başvuru şartları neler?

6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Sorularının yanıtı arama motorlarında araştırılıyor. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi verecek. Kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinin başvuru şartları neler? İhtiyaç kredisi ile ilgili detaylar haberimizde…

01 Nisan 2020 Çarşamba  11:15 - Güncelleme: 01 Nisan 2020 Çarşamba 11:15
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Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank, toplam hane geliri aylık 5 bin lira ve altında olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi desteği vermeye başlıyor. Bugünden itibaren başlayacak kredi destek başvuruları için başvuru şartları merak ediliyor. Müşteriler, Ziraat Bankası, Halkbank ya da VakıfBank'tan yalnızca birine başvuru yapabilecek. Öte yandan başvuruların da Koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda online olarak alınması bekleniyor. İşte, kamu bankalarının verdiği 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi ve başvuru şatları hakkında merak edilenler...

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'tan ihtiyaç kredisi desteği başvuruları 1 Nisan 2020 itibariyle başlıyor.

Koronavirüs nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında, ihtiyaç kredisi başvurularının öncelikli olarak; bankaların mobil uygulamaları veya internet şubeleri aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Bankalar taleplerin toplanması sonrasında, kredi kullandırılması uygun olarak değerlendirilenlerin hesaplarına kredi tutarlarını aktaracak. Müşteriler böylece krediyi ATM’den de çekebilecek.

Geri ödeme için ise örnek olarak; 10.000 lira ihtiyaç kredisi için ilk 6 ay geri ödeme olmayacak. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI

6 ay geri ödemesiz ihtiyaç kredisi, 10 bin lira üst limitle sınırlandırıldı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası; kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlarda aradığı şartları da paylaştı. İlk yapılan duyuruda 5 bin lira ve altında hane kazancına sahip olan kişilerin başvurabileceği belirtilen 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi, 3 kamu bankasına yapılan başvuru ile çekilebiliyor. 

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