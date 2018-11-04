6 bin 399 üründe ‘fahiş fiyat’ tespiti

Ticaret Bakanlığı, döviz kurunda yaşanan yükselişi bahane ederek ürünlerine fahiş fiyat artışı yapanlara göz açtırmıyor. Bakanlık yetkilileri binlerce işletmeyi dolaşarak fırsatçılık yapanlara ceza kesmeyi sürdürüyor. Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gündeme dair soruları cevaplarken, döviz fırsatçıları ile ilgili yapılan denetiler hakkında açıklamalarda bulundu.

CEZA KESİYORUZ

Pekcan, fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Alo 175’e 48 bin civarında şikayet geldi. Şu ana kadar biz 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik” dedi. Firmaları da rahatsız etmeden bu uygulamaları sürdürdüklerini dile getiren Pekcan, “Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafından inceleniyor, haksız bulunursa ceza uyguluyoruz. İş dünyasından gelen biri olarak serbest piyasa ekonomisine inanıyorum ama bu süreçte buna ihtiyaç vardı. Sonra inşallah her şey biraz daha yoluna girince, onu da kaldıracağız” dedi.

HAL YASASI YOLDA

Hal Yasası’na değinen Pekcan, Türkiye’de yıllık üretilen 50 milyon ton yaş sebze ve meyvenin yaklaşık yüzde 30’unun zayi olduğuna dikkati çekti. Pekcan, çıkarılacak yasayla üreticiyi ve tüketiciyi korumaya, sistemi kayıt altına almaya ve zayiatı azaltmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu, hem sağlıklı ürün hem gıda güvenliği hem de enflasyonla mücadele yolunda hizmet veren bir paket. Üzerinde çalıştığımız taslak bir çerçeve. Bunun içini paydaşlarıyla beraber dolduracağız. STK’lerle her konuda beraber hareket ediyoruz. Bunun da üretici bölgesi hal tarafı, tüketici bölgesi toptan hal tarafı var. İki tarafta da soğuk hava depoları, soğuk zincir, ambalaj standardı konusunda çalışmalarımızı tamamladık. Buralarda sadece sebze meyve değil, et ve süt ürünleri, kanatlı hayvan, çiçek ve gerektiğinde diğer gıda ürünleri de yer alacak.”

GÜMRÜKTEN E-iHALE iLE ARAÇ SATILACAK

Pekcan, tasfiyelik hale gelen araç ve eşyaların gümrükten satışı için yeni bir sistem geliştirdiklerini belirterek, “e-İhale ile gümrükten satışta yeni uygulamayla gün aşırı 50 araba satacağız. Bir gün araç, bir gün eşya satılacak. Ayda 500-600 arabanın satılmasını öngörüyoruz. Son ihalede 2.5 milyon lira bedelle 37 araç satıldı. 18 yaşını doldurmuş, muhammen bedelin yüzde 10’u kadar teminat veren herkes katılabilecek. Herkes telefonundan aplikasyonu indirebilir. Arabayla ilgili her şeyi paylaşıyoruz” dedi.

Ticaret Merkezleri revize edilliyor