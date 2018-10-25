6 bin üründe fahiş fiyat tespiti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, fiyat artışı denetimleri kapsamında bugüne kadar 5 bin 300 firmayı, 77 bin 386 ürünü denetlediklerini belirterek, “337 firmanın 6 bin 358 ürününde hatalı fiyat artışı tespit ettik. Bin 581 ürünün etiketinde yanlış uygulamalar, gramajlarda oynamalar fark ettik” dedi. Pekcan, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını ve taleplere ilişkin bakanlık olarak üzerlerine düşen çalışmaları yaptıklarını söyledi.

KONKORDATO İNCELEMESİ

Toplantıda dile getirilen sorunları değerlendiren Pekcan, “Konkordatoyla ilgili incelemelerimizi başlatıyoruz. Tasfiyeyle ilgili kanun taslağı bildiğim kadarıyla hazır, en kısa zamanda çıkacak. Fiyat farklarıyla ilgili çalışma devam ediyor. Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili çalışma hazırlandı, bugünlerde çıkacak” diye konuştu.

BU DÖNEMLERİ ATLATACAĞIZ

Sektör odaklı sıkıntıları not aldıklarını, bunları değerlendireceklerini vurgulayan Pekcan, “KDV iadeleriyle ilgili bakanımızdan bir çalışma talep ettik. En azından bunlar teminat gösterilebilir” ifadesini kullandı.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iç piyasada spekülasyon yaratarak tüketicilere zarar veren uygulamaların önüne geçmeye yönelik denetimlere ilişkin, “Serbest piyasa ekonomisini desteklemekten yanayız ama bir mecburiyet hasıl olduğu için denetim başlattık” dedi.

‘REKABET’ DE TAKİPTE

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, piyasalardaki fiyat artışlarına yönelik Rekabet Kurulunun da devrede olduğunu belirtti. Son dönemlerde dövizdeki dalgalanmaya bağlı olarak bütün vatandaşları etkileyen fiyat artışlarının gerçekleştiğine dikkati çeken Torlak, Rekabet Kurumunun da bu konuda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Torlak, şunları kaydetti: “Rekabet Kurumu gündelik denetim yapmıyor. Son dönemde bize ulaşan başvurular sonucu açtığımız dosyalar var. Yaklaşık 7-8 sektörde aşırı fiyat artışlarına ve bunların rekabet ihlali olup olmadığının tespitine yönelik ön araştırmalarımız devam ediyor” dedi.