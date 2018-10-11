6 liranın altında, dolar 5 günde 25 kuruş düştü

Dolar gün içinde bir ara 5.95 liraya kadar inerken 5 günlük kayıp 25 kuruşu buldu. Dolardaki düşüşte cari dengenin 3 yıl aradan sonra fazla vermesi, yurtiçinde dolara olan talebin azalması ve Rahip Brunson’un bugün görülecek davada serbest bırakılabileceğine yönelik iyimser beklentiler etken olurken ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları da düşüşü tetikledi.

TRUMP: FED KAFAYI YEDİ

Trump, yatırımcıların azalan risk iştahından ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz artırımlarını sorumlu tutarak, “FED’in yanlış yaptığını düşünüyorum. Piyasalar çok sıkı. FED kafayı yedi” ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası dolar diğer para birimlerine karşı tüm dünyada değer değer kaybetti. Asıl düşüş ise dünya borsalarında oldu. Wall Street’ten başlayıp Avrupa ve Asya’ya yayılan satışlarla borsalar yüzde 3-4 civarında kayıp yaşadı.