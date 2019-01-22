'6 milyar dolarlık ihracat seni bekliyor'

Dünyanın en büyük üç mobilya fuarından biri olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bugün CNR EXPO Yeşilköy’de 15’inci kez kapılarını açıyor. Fuar öncesi açıklamada bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuarın ihracatçıya katkısının büyük olduğunu söyledi.

36 bin mobilya üreticisinin 13 bin 500’ünün ihracatçı olduğunu anlatan Güleç, 6 bin mobilyacıya 1’er milyon dolar ihracat yaptırmak için bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. ‘Pazar Seni Bekliyor’ adını taşıyan projeyi fuar sonrasında bakanlığa da sunacaklarını anlatan Güleç “Sadece 1 ülkeye veya tek kalem mal satan 8 bin firma var. 6 bin mobilya üreticisi ve imalatçımız ise 0-250 bin dolar aralığında ihracat yapıyor. Bu firmaları 1’er milyon dolar ihracat yapar hale getirirsek 6 milyar dolar ihracat yapmış oluruz” diye konuştu.

BU YIL HEDEF 4 MİLYAR

Zaten şu anda 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu yıl ise 4 milyar dolar hedeflediklerini anlatan Güleç, “Bu projeyle 2023’te hem mevcut 4 milyar doları 6 milyar dolara çıkaracağız hem de yeni ihracatçıların katımıyla da ihracata 6 milyar dolar da eklemiş olacağız” dedi.

KDV İNDİRİMİ SÜRMELİ

“2000’de 180 milyon dolar ihracat, 220 milyon dolar ithalat yapıyorduk. 2002’de ihracatla ithalat 350 milyon dolarda eşitlendi. Bugün 800 milyon dolar ithalat, 3.1 milyar dolar ihracat yapıyoruz” diyen Güleç belirledikleri hedefin zor olmadığını ve gerçekleştirceklerini söyledi. Güleç “İhracatçı olarak daha iyi fiyat verebilmemiz için iç pazarda KDV kalıcı olarak yüzde 8’de kalmalı. KDV indirimleri için gerçekten müteşekkiriz. Bu, iç piyasada kafası rahat olan ihracatçıyı katma değerli ürün satmaya yöneldi. Üretici daha aktif hale geldi. En büyük talebimiz bu. Üreticinin rahat olması için KDV’nin kalıcı olması lazım. Çünkü enerjisini ihracata harcayacak” diye konuştu.

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