'6 milyar dolarlık ihracat seni bekliyor'
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, İMOB Mobilya Fuarı sonrası ‘Pazar Seni Bekliyor’ ismiyle bir projeye başlayacaklarını söyledi. Güleç “250 bin dolara kadar ihracat yapan 6 bin üreticiyi 1 milyon dolar seviyesine çıkaracağız” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Dünyanın en büyük üç mobilya fuarından biri olan CNR İMOB-Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, bugün CNR EXPO Yeşilköy’de 15’inci kez kapılarını açıyor. Fuar öncesi açıklamada bulunan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuarın ihracatçıya katkısının büyük olduğunu söyledi.
36 bin mobilya üreticisinin 13 bin 500’ünün ihracatçı olduğunu anlatan Güleç, 6 bin mobilyacıya 1’er milyon dolar ihracat yaptırmak için bir proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. ‘Pazar Seni Bekliyor’ adını taşıyan projeyi fuar sonrasında bakanlığa da sunacaklarını anlatan Güleç “Sadece 1 ülkeye veya tek kalem mal satan 8 bin firma var. 6 bin mobilya üreticisi ve imalatçımız ise 0-250 bin dolar aralığında ihracat yapıyor. Bu firmaları 1’er milyon dolar ihracat yapar hale getirirsek 6 milyar dolar ihracat yapmış oluruz” diye konuştu.
BU YIL HEDEF 4 MİLYAR
Zaten şu anda 3 milyar 134 milyon dolar ihracat yaptıklarını, bu yıl ise 4 milyar dolar hedeflediklerini anlatan Güleç, “Bu projeyle 2023’te hem mevcut 4 milyar doları 6 milyar dolara çıkaracağız hem de yeni ihracatçıların katımıyla da ihracata 6 milyar dolar da eklemiş olacağız” dedi.
KDV İNDİRİMİ SÜRMELİ
“2000’de 180 milyon dolar ihracat, 220 milyon dolar ithalat yapıyorduk. 2002’de ihracatla ithalat 350 milyon dolarda eşitlendi. Bugün 800 milyon dolar ithalat, 3.1 milyar dolar ihracat yapıyoruz” diyen Güleç belirledikleri hedefin zor olmadığını ve gerçekleştirceklerini söyledi. Güleç “İhracatçı olarak daha iyi fiyat verebilmemiz için iç pazarda KDV kalıcı olarak yüzde 8’de kalmalı. KDV indirimleri için gerçekten müteşekkiriz. Bu, iç piyasada kafası rahat olan ihracatçıyı katma değerli ürün satmaya yöneldi. Üretici daha aktif hale geldi. En büyük talebimiz bu. Üreticinin rahat olması için KDV’nin kalıcı olması lazım. Çünkü enerjisini ihracata harcayacak” diye konuştu.
BİN 163 MARKA FUARA KATILIYOR
Ahmet Güleç, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’na (CNR İMOB) 150 bin metrekare alanda 600’den fazla katılımcı ve 1.163 markanın katılacağın belirterek “Fuar dünyanın en iyi ticari fuarı olmaya aday. Fuarda bu yıl da açıkta kalan firmalar oldu. O yüzden katılanlara da 400 metrekare sınırı getirdik” dedi. Türkiye’nin mobilyada üretiminin yüzde 357’ni ihraç ettiğin belirten Güleç “Üreticinin yarısının ihracatçı olması lazım. Mobilyanın artık bu bilinirliliği var. bugün 179 ülkeye ihracat yapıyoruz. İlk 5’te ise Irak, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa ve ABD var” dedi.
İSTİHDAM OLUŞACAK
Geçen yıl Katar’ın ilk 10 ülke arasına girdiğini de anlatan Güleç “Heyet gönderdik. Birçok çalışma yaptık. Hiç olmayan ihracat 94 milyon dolara çıktı” dedi. Mobilyanın genç istihdamı için önemli olduğunu da anlatan Güleç “Mobilya hem istihdam dostu hem de yerel kalkınmayı sağlıyor. Katma değeri nerde üretiyorsan orada kalıyor” dedi.
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