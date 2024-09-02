İSTANBUL 27°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2024 Pazartesi / 28 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0669
  • EURO
    37,7328
  • ALTIN
    2734.23
  • BIST100
    9833.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Ekonomi

6 yıl sonra bir ilk! 54 ülke bir araya geliyor

Çin-Afrika İşbirliği Forumu, 4-6 Eylül'de Pekin'de yapılacak. Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 54 ülkeyi bir araya getiren forum 2018'den bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak.

AA2 Eylül 2024 Pazartesi 08:19 - Güncelleme:
6 yıl sonra bir ilk! 54 ülke bir araya geliyor
ABONE OL

Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 54 ülkeyi bir araya getiren Çin-Afrika İşbirliği Forumu'nun (FOCAC) 9'uncu zirvesi, 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek.

FOCAC 2024 Zirvesi, "Modernleşmeyi İlerletmek ve Ortak Geleceği Paylaşan Yüksek Düzeyli Çin-Afrika Topluluğu İnşa Etmek için El Ele Vermek" alt başlığını taşıyor.

Forumda, devlet yönetimi, sanayileşme ve tarımda modernleşme, barış ve güvenlik ile Kuşak ve Yol işbirliği konularında 4 üst düzey toplantının yanı sıra Çin ve Afrika Girişimciler Konferansı yapılacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 5 Eylül'de Forum'un açılışında konuşma yapacak. Foruma Afrika ülkelerinin liderleri ve temsilcilerinin yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres konuk olacak.

FOCAC, ilk kez 2000 yılında Pekin'de düzenlenen zirve ile başlamıştı. O yıldan bu yana her 3 yılda bir düzenlenen forumlar sırasıyla Pekin'de ve Afrika ülkelerinin başkentlerinde gerçekleştiriliyor.

- FORUM, 2018'DEN BU YANA İLK KEZ YÜZ YÜZE YAPILACAK

2021'de Senegal'in başkenti Dakar'da düzenlenen 8. Forum, Kovid-19 nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilmişti. 9. Forum, 2018'den bu yana yüz yüze yapılan ilk toplantı olacak.

Çin ile Afrika ülkeleri arasında çok taralı işbirliği mekanizması olan FOCAC, Çin'in Kuşak ve Yol Projesi kapsamında bir işbirliği ve koordinasyon platformu olarak da görülüyor.

Forumların gündemi Çin'in stratejik tercihlerine göre belirlediği gündem doğrultusunda şekilleniyor. Zirvelerde 3 yıllık eylem planlarının yanı sıra Çin'in mali yardım taahhütleri ve yatırım projeleri karara bağlanıyor.

Çin, son yıllarda Afrika'ya yönelik kredi ve borç destekleri, altyapı ve yeraltı kaynaklarına yatırımlarıyla bölgedeki etkisini artırıyor. Pekin yönetimi yeni dönemde "Afrika'nın modernleşmesini" destekleyecek çok boyutlu işbirliği programlarıyla kıtadaki varlığını ve Afrika ülkeleriyle ilişkilerini derinleştirmeyi hedefliyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.

Bölgede ABD ve Çin'in askeri üsleri var... Dünyanın gözü Türkiye'de

KAAN, Çin'in radarında... F-35 kararı itici güç oldu
  • Afrika İşbirliği Forumu
  • pekin

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.