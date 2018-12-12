60 milyar dolarlık 650 proje yürüyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti ‘Küresel Güç Türkiye’ olarak belirlenen ‘Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ dün başladı. T-625 genel maksat helikopterinin de sahneye çıktığı zirvenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikoptere ‘Gökbey’ isiminin kanulduğunu duyurdu.

ARTIK KOŞMA ZAMANI

Erdoğan, savunma sanayini son 16 yılda gerçekleştirdikleri atılımlar sayesinde Türkiye’yi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardıklarını söyledi. Halen 60 milyar doları bulan 650 projenin yürütüldüğünü anlatan Erdoğan “Dünya öylesine hızlı bir şekilde değişiyor ki böyle bir ortamda sadece yürümek yetmez, koşabilecek kabiliyet ve imkanlara sahip olmak da gerekiyor, bunu başarmamız lazım. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.

İCRAATA DÖKTÜK

Erdoğan “Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kuruma devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan üç tanesi doğrudan teknoloji, geliştirme ve araştırma merkezidir ve projeleridir. Seri üretim, prototip geliştirme, alt sistem tasarımı gibi konular da önceliklerimiz arasındadır. Bu çalışmaları hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için gereken her türlü düzenlemeyi, tedbiri ve teşviki hayata geçiriyoruz” dedi.

KAPILARDAN DÖNDÜK

Erdoğan, 15 yıl önce göreve geldiklerinde savunma sanayinin mevcut yapısının şimdiki gibi olmadığını, o zaman savunma sanayi olarak yüzde 20 oranında imkana sahip olunduğunu, bu oranın yüzde 65’e ulaştığını bildirdi. Erdoğan şunları söyledi: “Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde ne Zeytin Dalı Harekatı’nda atmamız gereken adımları atamaz, Fırat Kalkanı’nda da hedefe ulaşamazdık. Ama bu adımlar atılınca da hiçbir yerde herhangi bir destek gelmeden, biz kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirebildik. Yoksa ‘Batı verirse bir şey yaparım’... Kusura bakmayın Batı’dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Hep kapılardan döndük, döndürüldük. Bize hep şunu söylediler, ‘Kongre izin vermiyor’. Başkalarına veriyor ama Türkiye’ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs’tan sonra Aselsan’ı kazandık. Şimdi elimizde bir Aselsan’ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı.”

BIKTIK, BİTTİK, YAPTIK

Erdoğan, kendisinin başbakanlığı döneminde bir ülkeden insansız hava aracı almak istediklerini anlatarak “Kimden? Stratejik ortağımızdan. ‘Bugün git yarın gel.’ Hiç olmazsa kiralık verin. ‘Yok’. İsim vermeyeceğim, hep söylenen şu; ‘kongre izin vermiyor.’ Bıktık, bittik ama hamdolsun özel sektörümüz çıktı ortaya insansız hava aracını da yaptı, silahsız insansız hava aracını da yaptı” dedi.