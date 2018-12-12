60 milyar dolarlık 650 proje yürüyor
T-625 genel maksat helikopterinin ‘Gökbey’ ismiyle sahneye çıktığı Ankara’daki Savunma Sanayi Zirvesi’nde konuşan Erdoğan halen 60 milyar doları bulan 650 projenin yürütüldüğü söyledi. Erdoğan “Bugüne kadarkiler egzersizdi. Artık koşacağız” dedi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından düzenlenen ve konsepti ‘Küresel Güç Türkiye’ olarak belirlenen ‘Türk Savunma Sanayii Zirvesi’ dün başladı. T-625 genel maksat helikopterinin de sahneye çıktığı zirvenin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan helikoptere ‘Gökbey’ isiminin kanulduğunu duyurdu.
ARTIK KOŞMA ZAMANI
Erdoğan, savunma sanayini son 16 yılda gerçekleştirdikleri atılımlar sayesinde Türkiye’yi çok farklı ve ileri bir noktaya getirmeyi başardıklarını söyledi. Halen 60 milyar doları bulan 650 projenin yürütüldüğünü anlatan Erdoğan “Dünya öylesine hızlı bir şekilde değişiyor ki böyle bir ortamda sadece yürümek yetmez, koşabilecek kabiliyet ve imkanlara sahip olmak da gerekiyor, bunu başarmamız lazım. Bugüne kadar yaptıklarımızı ısınma, alıştırma, egzersiz hareketleri olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra koşmaya çok daha farklı bir şekilde devam edeceğiz” dedi.
İCRAATA DÖKTÜK
Erdoğan “Hedeflerimiz doğrultusunda faaliyet gösteren her kişi ve kuruma devlet olarak iş ortağımız gözüyle bakıyoruz. Savunma sanayi alanındaki vizyonumuzun sözde kalmayıp icraata dökülmesi için proje bedeli 60 milyar doları bulan 650 kalem işi takip ediyoruz. Bunlardan üç tanesi doğrudan teknoloji, geliştirme ve araştırma merkezidir ve projeleridir. Seri üretim, prototip geliştirme, alt sistem tasarımı gibi konular da önceliklerimiz arasındadır. Bu çalışmaları hızlı ve başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için gereken her türlü düzenlemeyi, tedbiri ve teşviki hayata geçiriyoruz” dedi.
KAPILARDAN DÖNDÜK
Erdoğan, 15 yıl önce göreve geldiklerinde savunma sanayinin mevcut yapısının şimdiki gibi olmadığını, o zaman savunma sanayi olarak yüzde 20 oranında imkana sahip olunduğunu, bu oranın yüzde 65’e ulaştığını bildirdi. Erdoğan şunları söyledi: “Eğer, biz yine aynı yerde kalmış olsaydık, herhalde ne Zeytin Dalı Harekatı’nda atmamız gereken adımları atamaz, Fırat Kalkanı’nda da hedefe ulaşamazdık. Ama bu adımlar atılınca da hiçbir yerde herhangi bir destek gelmeden, biz kendi imkanlarımızla bu operasyonları gerçekleştirebildik. Yoksa ‘Batı verirse bir şey yaparım’... Kusura bakmayın Batı’dan hiçbir şey gelmez ve gelmedi. Hep kapılardan döndük, döndürüldük. Bize hep şunu söylediler, ‘Kongre izin vermiyor’. Başkalarına veriyor ama Türkiye’ye gelince vermiyor. Bunu Kıbrıs’ta yaşadık. Herkes muhabere sustu denildiği zamanda biz Kıbrıs’tan sonra Aselsan’ı kazandık. Şimdi elimizde bir Aselsan’ımız var. Kötü komşu, bizi ev sahibi yaptı.”
BIKTIK, BİTTİK, YAPTIK
Erdoğan, kendisinin başbakanlığı döneminde bir ülkeden insansız hava aracı almak istediklerini anlatarak “Kimden? Stratejik ortağımızdan. ‘Bugün git yarın gel.’ Hiç olmazsa kiralık verin. ‘Yok’. İsim vermeyeceğim, hep söylenen şu; ‘kongre izin vermiyor.’ Bıktık, bittik ama hamdolsun özel sektörümüz çıktı ortaya insansız hava aracını da yaptı, silahsız insansız hava aracını da yaptı” dedi.
Türkiye’nin göklerdeki yeni markası Gökbey
Türkiye’nin genel maksat helikopter ihtiyaçlarının özgün bir platformla karşılanması amacıyla geliştirilen T625 helikopteri, artık Gökbey adıyla görev yapacak. Erdoğan, zirvedeki konuşmasının sonunda T625 helikopterinin isminin Gökbey olarak belirlendiğini açıkladı. Erdoğan, “T-625 genel maksat helikopterinin adını, uzun istişareler neticesinde, ‘Gökbey’ olarak belirledik. Gökbey’in ülkemize, milletimize, sektörümüze hayırlı olmasını Allah’tan diliyorum. Helikopterimizin tasarımında ve üretiminde katkısı olanları şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum” dedi. Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahnenin arka kısmında ışıklar altında Gökbey belirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterin ilk uçuşunu yapan baş uçuş test pilotu Arif Ateş ve deneysel test pilotu Gökhan Virlan’ı tebrik etti. Pilot Arif Ateş, “Zatıalinizin 5 yıl önce belirttiği ilk uçuşunun yapılacağı tarih olan 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00’da Gökbey helikopterimizin ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdik” diye konuştu.
SİVİLLER DE ALACAK
Gökbey’in üretim programı, takvimine uygun şekilde yürütülüyor. Helikopter yaklaşık 2 yıl boyunca bir dizi yer ve uçuş testine tabi tutulacak. Helikopter ve sistem seviyesinde 100’den fazla test yapılacak. Sivil kullanımı da olacak Gökbey, bu nedenle askeri helikopterlerden farklı olarak sivil sertifikasyondan da geçecek.
HEDEFİMİZ UZUN MENZİLLİ FÜZE
Savunma sanaiinde çok kararlı olduklarını belirten Erdoğan, “Bayraktar, İHA ve SİHA’larımız, Anka’mız, Hürkuş uçaklarımız semalarımızda ülkemizin savunmasına hizmet vermeye başladı. Atak helikopterimiz, şimdi yeni bir hamlemiz var, görüşmeler devam ediyor” dedi. Erdoğan, programın sonunda ismini açıkladığı Gökbey’in prototipinin testlerinin süratle devam ettiğini bildirerek, şunları söyledi: “Bu helikopterimizle ilgili olarak ortak üretim çalışmaları da sürüyor. Korkut hava savunma silahımızın teslimatına, hisar hava savunma sistemlerimizin testlerine devam ediyoruz. Siper hava savunma sistemimizle ilgili geliştirme faaliyetleri önemli bir aşamaya geldi. Kasırga, Bora, Som gibi füzelerimiz, seri üretim aşamasına gelirken, yeni modellerle ilgili çalışmalar da sürüyor. O da daha uzun menzilli olanlarını yapmak, bunların üretimlerine geçmek. Bu alanda önemli bir adımı da uzun menzilli füzelerle atıyoruz, atacağız. Deneme atışlarının tamamlandığı bu proje, Türkiye’yi bir üst lige taşıyacaktır.”
Atak, bir ülkeye daha satılıyor
Türk mühendislerinin geliştirdiği milli helikopter Atak, Pakistan’dan sonra Filipinler’e de satılıyor. Zirvede konuşan Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, “Pazartesi günü bir Uzakdoğu ülkesine Atak ihracatı ile ilgili son adımı atmak üzere ziyaret planlıyoruz” dedi. Türkiye ile Pakistan arasında daha önce 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar atılmasıyla tek seferde en büyük savunma sanayi ihracatı gerçekleştirilmişti. T129 Atak Helikopteri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla milli imkan ve kabiliyetler doğrultusunda geliştirildi.
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