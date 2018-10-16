600 engelli için 5.9 milyonluk destek
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Doğrudan Yatırım Fonlama Mekanizması kapsamında, Diyalog Sosyal Girişimcilik Derneği (DİSODER) ile ‘Engellilerin Sosyal Hayata Aktif Katılımının ve İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi’ projesini gerçekleştirecek.
TANAP’ın 5.9 milyon lira katkı sağladığı projeyle, boru hattı güzergahında bulunan Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Giresun, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Sivas, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Bursa illerinde 3 bin 600 engellinin ve ailelerinin bilinçlendirilmesi, en az yüzde 15’inin sosyal hizmetlerle erişimi, 5 pilot mekana engelliler için donanım sağlanarak düzenlenmesi, engelliler ve işverenlerin bir araya getirilerek iş hayatına katılımları için imkan tanınması hedefleniyor.
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