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Ekonomi

600 milyar dolarlık altın rota! İlk tren yola çıktı: Kuzey ve Güney koridorundan vazgeçildi

Güvenlik gerekçeleriyle Kuzey ve Güney koridorlardan vazgeçen Özbekistan, 600 milyon dolar değerinde olan Orta Koridoru seçti. bu kapsamda Özbekistan Orta Koridor üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ilk defa konteyner treni seferlerini başlattı.

AA19 Aralık 2022 Pazartesi 19:38 - Güncelleme:
600 milyar dolarlık altın rota! İlk tren yola çıktı: Kuzey ve Güney koridorundan vazgeçildi
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Özbekistan Devlet Demiryollarından yapılan açıklamada, konteyner taşımacılığı yapan "Öztemiryolkonteyner" devlet işletmesinin Orta Koridoru kullanarak Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan toprakları üzerinden Avrupa'ya ilk konteyner trenini gönderdiği bildirildi.

İLK KONTEYNER TRENİ YOLA ÇIKTI

Açıklamada, ilk konteyner treninin 16 Aralık'ta Bulgaristan'ın Burgaz Limanı'na doğru yola çıktığı, kargo treninin 46 vagon ve 91 konteynerden oluştuğu belirtildi.

Konteyner treninin Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan -Bulgaristan/Avrupa güzergahı boyunca 4 bin kilometreden fazla yol kat edeceği aktarılan açıklamada, bu kargo treni seferlerinin başlatılmasında Türkmenistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ilgili şirketlerinin de destek verdiği vurgulandı.

KARA VE DEMİR YOLU TAŞIMACILIĞINI GELİŞTİRME AMAÇLANIYOR

Aralık başında, Özbekistan Demiryolları işletmesi Kazakistan ve Rusya üzerinden Litvanya'ya da konteyner treni seferi başlatmıştı.

Denizlere ulaşmak için en az iki ülke topraklarından geçmek zorunda olan Özbekistan, farklı güzergahlar üzerinden kara yolu ve demir yolu taşımacılığını geliştirmeyi amaçlıyor.

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