Türkler atağa geçti: Dengeleri altüst edecek

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Orta Koridor'un önem kazanması, bu hattaki problemlerin çözümüne de aciliyet kazandırdı. Demiryolundaki yetersiz kapasite ve yüksek ücretler, yüklerin bir kısmını karayoluna kaydırdı.

600 MİLYAR DOLARLIK HAT! TÜRKLER ATAĞA GEÇTİ

Bu kapsamda Türkiye ve Azerbaycan arasında da Orta Koridor'u güçlendirecek yeni adımlar atıldı.

İki ülke arasındaki geçiş belgesi sayısı yüzde 40 artırılırken, Türk taşımacıların transit geçiş sorunu da çözüldü.

Ekonomim gazetesine konuşan UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, yapılan müzakere sonucunda Türk taşımacıların ihtiyaç duyduğu ikili ve üçüncü ülke geçiş belgelerinde yeterli sayıda artış sağlandığını ifade etti. Transit geçiş sorununa yönelik olarak Türk taşımacılarına 35 bin adet transit geçiş belgesi tahsis edildiğini belirten Özel, "Bu karar ile Orta Koridor'un geliştirilmesine yönelik olumlu bir adım atıldı" diye konuştu.

Türkiye ve Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK) geçtiğimiz günlerde Bakü'de gerçekleştirildi. Türk heyetine Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştor Başkanlık ederken, toplantıya Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve UND Genel Koordinatörü Nejla Albayrak katıldı.

Yapılan anlaşma kapsamında 2023 yılı için ikili geçiş belgesi sayısı 46 bin adetten 65 bin adete çıkarıldı. Türk taşımacılara 35 bin adet transit geçiş belgesi verildi. Önceki yıllarda transit geçiş belgesi ikili geçiş belgesi kotasından kullandırılıyordu. 15 bin adet 3. ülke geçiş belgesi verilmesi için anlaşıldı. Bugüne kadar 3. ülke geçiş belgeleri sefer başına 600 dolar karşılığında veriliyordu. Azerbaycan artık bu ücreti almayacak. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, "15 bin adet olarak belirlenen 3. ülke geçiş belgesi kotası, Asya ile Avrupa arasındaki transit yüklerin daha kolay taşınabilmesi için büyük önem taşıyor" dedi.

Görüşmelerde ayrıca, ikili ve transit taşımalarda ihtiyaç halinde ilave geçiş belgesi temin edilmesi için anlaşmaya varıldı.

'EK ÜCRET' SORUNU ÇÖZÜLÜYOR

Türk taşımacılar uzun yıllardır Azerbaycan'da ek ücretlere maruz kalıyor. Yapılan görüşmeler sonucunda Azerbaycanlı makamlar, milli mevzuatta yapılacak değişiklik ile söz konusu ücretin sona ereceğini, Azerbaycan Meclisi'ne sunulmak üzere hazır olduğu bilgisini verdi.