600 trilyonluk rezerv! Türklere çağrı: Petrol ararken doğal gaz bulduk

Bakan Sylva, Türkiye ile ilişkiler ve yatırım fırsatlarıyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Nijerya'nın doğal gaz rezervlerini artırmak istediklerini belirten Sylva, "Rezervimizi (doğal gaz) 206 trilyon fit küpten 600 trilyon fit küpe yükseltmek istiyoruz. Bu noktada Türk yatırımcılarını bu miktarı birlikte çıkartmaya davet ediyorum." dedi.

Sylva, Türkiye ile Nijerya arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alanında güçlü bir iş birliği olduğunun altını çizerek Türkiye'nin Nijerya'dan yüksek miktarda LNG ithal ettiğini söyledi.

Türkiye'nin ek LNG talebi olduğunu ancak Nijerya'nın üretimde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle söz konusu miktarı temin edemediğini anlatan Sylva, "Ebonyi eyaletindeki LNG üretim merkezinde tam kapasiteyle üretim yapamıyoruz. Bu nedenle de Türk hükümetinin talep ettiği ek miktarı veremiyoruz. Bu sorunu yıl sonuna kadar çözmek için çabalıyoruz. Söz konusu ek miktar için başka uluslararası LNG tedarikçileriyle de görüşüyoruz." diye konuştu.

- "ENERJİ ALANINDA TÜRK YATIRIMLARI ÇEKMEK İSTİYORUZ"

Nijerya'ya enerji alanında Türk yatırımlarını çekmek istediklerine işaret eden Sylva, ülkenin özellikle gazın çıkarılması ve işlenmesi konusunda büyük fırsat sunduğunu vurguladı.

Sylva, ülkesinin "tesadüfen" petrol ararken 206 trilyon fit küp gaz keşfettiğini belirterek "Burada çok yüksek miktarda gaz var. Önceden yasal mevzuat uygun olmadığı için gaz çıkarımına odaklanmamıştık. Ancak şimdi bu mümkün. Rezervimizi 6 trilyon metreküpten yaklaşık 600 trilyon fit küpe yükseltmek istiyoruz. Bu noktada Türk yatırımcılarını bu miktarı birlikte artırmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk yatırımcılarını sondaj işlemleri, geri kazanma ve kuyu faaliyetlerinde yer alarak çıkarılan gaza katma değer katıp gazı tekrar Türkiye'ye ihraç etmeye çağıran Sylva, şunları kaydetti:

"Burada yapabileceğimiz birçok şey var. Türkiye'nin teknolojik kapasitesinin farkındayız. Bu nedenle Türk yatırımcılarla Nijerya'da çalışmaya çok istekliyiz. Petrol ve doğal gaz çıkarma ve üretiminin yanı sıra altyapı çalışmalarında Türk yatırımlarını çok önemsiyoruz. Çünkü ülkemizde boru hattı ve rafineri tarafında da çok büyük eksik var. Ayrıca gazın işlenmesi, amonyak ve gübre üretiminde de burada fırsatlar var."

- "NİJERYA GİBİ BİRÇOK OPEC ÜYE ÜLKESİNİN ÜRETİMİ PİK NOKTASINDA"

Sylva, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında oluşan hareketliliğe ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin fiyatlar yükselirken üretimi artırmadığına yönelik eleştirileri üzücü bulduğunu belirten Sylva, "Bir anda muslukları açabileceğiniz bir durum yok. Bu noktada, ek kapasiteye veya atıl kapasiteye sahip olmamız gerekiyor ki piyasaya sunabilelim. Zaten Nijerya gibi birçok OPEC üye ülkesinin üretimi pik noktasında. Yani ortada OPEC'in bilerek veya isteyerek yaptığı bir şey yok." diye konuştu.

OPEC ülkelerinin de söz konusu durumdan memnun olmadığına işaret eden Sylva, yüksek fiyatların söz konusu ülkeler arasında rekabeti artırarak üretimi olumsuz yönde etkilediğini, dolayısıyla optimal fiyatın hedeflendiğini vurguladı.

Sylva, son dönemde yaşanan gelişmelerin, küresel enerji dönüşümüne geçişin hızlı yapılmasından da kaynaklandığının altını çizerek "Doğal gaz ve petrole yatırımlar yerine alternatif konmadan bir anda geri çekildi. Ne bekleniyordu ki? Tabii ki enerji dönüşümüne karşı değiliz ama aşamalı bir süreç olması gerektiğini savunuyoruz." diye konuştu.