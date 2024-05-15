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Ekonomi

646 milyon liralık kaçakçılık önlendi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Mersin ve Niğde'de yürütülen operasyonda 646 milyon lira değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

15 Mayıs 2024 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
646 milyon liralık kaçakçılık önlendi
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucu şüpheli görülen dört konteyner mercek altına alındı.

Gümrük Muhafaza Ekiplerinin takibinde bulunan firmaya ait işlemlerin incelenmesi sonucu ortaya çıkan şüpheli tablo sonucu, x-ray taramasına yönlendirilen konteynerlerde şüpheli yoğunluk tespit edildi.

Ekiplerce gerçekleştirilen detaylı arama neticesinde bahse konu konteynerler içerisinde beyan edilen eşyadan farklı olarak 632 milyon Türk Lirası değerinde 81 ton muhtelif eşya tespit edildi.

14 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK TÜTÜN VE ÜRETİM AKSAMLARI ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Tütün Özel Ekibi ve Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Niğde İlinde bir depoya düzenlenen operasyonda 14 milyon Türk Lirası değerinde kaçak tütün ve üretim aksamları ele geçirildi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında adli tahkikata başlanmıştır.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Ekiplerinin 2 ilde gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde toplamda 646 Milyon Türk Lirası değerinde kaçakçılığa engel olundu.

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