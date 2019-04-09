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65 yaş aylığı zamlandı: Muhtaç yaşlıya her ay 601 TL

Devlet, geliri ve sağlık durumu iyi olmayan muhtaç yaşlılara maaş veriyor. '3 ayda bir' yerine artık aylık olarak ödenen destek, 601 liraya yükseltildi.

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Hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, devlet tarafından 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlanıyor. 650 bin vatandaş bu haktan yararlanıyor. Daha önce 3 ayda bir yatırılan bu maaş, eylül itibarıyla aylık ödenmeye başlamıştı. Aylık ödenen tutar da 31 Aralık’a kadar 543 liraydı.  
 
600 LİRAYI AŞTI  
 
65 yaş aylığı 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere zamlandı. 2022 sayılı yasaya göre; 65 yaş aylıkları memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu katsayı, 1 Ocak itibarıyla 0.11794’ten 0.13056’ya çıktı. Yani yüzde 10.73 oranında arttı. Yapılan hesaplamayla yeni muhtaç yaşlı maaşı aylık 601 lira olacak.  
 
YARDIM ŞARTLARI NELER?  
 
65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor: ‘Yaş’, ‘gelir’ ve ‘sosyal güvence’. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkincisi hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, SGK’dan dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.  
 
DAHA ÇOK KİŞİ FAYDALANABİLİYOR 
 
65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisiyle eşinin geliri dikkate alınıyor. Kişi başına düşen aylık gelir şartı, asgari ücretteki yüzde 26'lık artışla birlikte 484 liradan 607 liraya çıktı. Yani 65 yaş ve üzeri vatandaşların kendisiyle varsa eşinin geliri 607 lirayı aşmıyor ve başka da geliri bulunmuyorsa, maaş bağlatıp her ay 601 lira ödeme alabilir. Başvuru kaymakamlıklardaki ‘Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılıyor. Başvuru 1 ay içinde sonuçlandırılıyor.
 
(Güneş)

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