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Ekonomi

6+6 yasağını böyle deliyorlar

Otomobil satışlarındaki 6+6 yasağı birbirinden ilginç yöntemlerle aşılıyor. Alıcı ile satıcı kendi aralarında anlaşıp, devir-teslim işlemleri esnasında notere sahte kilometre bildiriminde bulunuyor.

Akşam Gazetesi23 Eylül 2022 Cuma 08:24 - Güncelleme:
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Otomobil satışlarındaki '6 bin kilometre ve 6 ay sınırı', birbirinden ilginç yöntemlerle aşılıyor.

İnternet üzerinden, '6001' kilometre olarak satışa çıkarılan araçlar için noterdeki denetim yetersizliği de birçok satıcı için fırsat kapısı oldu. Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Alıcı ile satıcı kendi aralarında anlaşıp, devir-teslim işlemleri esnasında notere sahte kilometre bildiriminde bulunuyor.

Otomotiv Sektörü Uzmanı Ahmet Uzun, noterdeki işlemlerde denetimin arttırılması, özellikle kilometre konusunda yetkililerin bizzat aracı kontrol etmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Uzun, "Cezalar artarsa sıfır kilometre aracı satmak için ya binip gezecekler ya da lifte kaldırıp, lastikleri boşa döndürerek kilometre yapacaklar. Çok ilginç yöntemler duyacak gibiyiz" diye konuştu.

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