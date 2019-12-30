6.8 milyar yatırımla 5.500 kişiye iş sağladı

30.12.2019 03:04 - Güncelleme: 30.12.2019 08:27

ürkiye’nin önde gelen yatırım gruplarından Akfen Holding, ülkemizin geleceğine duyduğu güveni ardı ardına hayata geçirdiği yatırımlarla ortaya koyuyor. 2017 yılı sonunda ‘2018-19 yılı yatırım paketi olarak 5 milyar 283 milyon TL yatırımla 2 bin 345 kişilik ek istihdam’ oluşturacağını duyuran Akfen Holding, bu dönem yatırımlarını hedefinin yüzde 28,5 üzerinde tamamladı. Akfen Holding, 2018-19 yıllarının tamamındaki iki yıllık sürede farklı alanlarda toplam 6 milyar 791 milyon TL’lik yatırıma imza attı. Yatırımlara 5 bin 523 kişiye ilave istihdam sağlandı.

ENERJİDE BÜYÜDÜ



DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ

Akfen Holding, 2018-2019 yıllarını kapsayan iki yıllık süre içerisinde Kastamonu Gökırmak Bakır Madeni, Eskişehir Şehir Hastanesi, Bulvar Loft konut projesi, Isparta Öğrenci Yurdu ve Kütahya Öğrenci Yurdu projelerini tamamladı. 2020 yılına kadar 1000 MW’lık portföye ulaşma hedefiyle yerli ve yenilenebilir enerjide yatırımlarını sürdüren Akfen Holding, Akfen Yenilenebilir Enerji şirketi ile önemli bir rekora imza attı.

2018-2019 yılları yatırım paketi sonucunu değerlendiren Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, “yatırıma devam” mesajı verdi. Hamdi Akın, şunları söyledi: “2018 ile 2019 yılları arasında 5 milyar 283 milyon TL yatırım yapacağımızı açıklamıştık. Bugün geldiğimiz noktada tamamını Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızla sözümüzde durduğumuzu ve 6 milyar 791 milyon TL yatırım gerçekleştirdiğimizi gururla ifade ediyorum. Şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin geleceğine duyduğumuz güvenle ülkemizde yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz.”

HES VE GES PROJELERİ



Akfen, tamamı yerli ve yenilenebilir olmak üzere iki yıllık dönemde 367 MW toplam gücünde 2 hidroelektrik santrali, 6 güneş santrali ve 4 rüzgâr santrali ile toplamda 12 yenilenebilir enerji santralini tamamlama başarısı gösterdi. Bu kapsamda 2018 yılında Giresun Çalıkobası HES, Van Omicron Engil ve Erciş GES, Konya Yaysun, ME-SE, MT Doğal GES enerji santralleri, 2019 yılında ise Çanakkale Kocalar, Üçpınar, Hasanoba RES, Denizli RES, Artvin Çiçekli HES ve Van PSİ GES projeleri tamamlanarak enerji üretmeye başladı.