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Ekonomi

680 milyon rublelik dev yatırım! Türkiye ve Rusya birlikte üretecek

Türk gaz borulu kazan üreticisi BROX 680 milyon ruble yatırımla Rusya'da yeni fabrika kuracak. Fabrikanın 2024'ün dördüncü çeyreğinde açılması planlanıyor.

Star Gazetesi30 Eylül 2022 Cuma 10:18 - Güncelleme:
680 milyon rublelik dev yatırım! Türkiye ve Rusya birlikte üretecek
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Türk gaz borulu kazan üreticisi BROX, Rusya'nın İvanovo bölgesinde 680 milyon ruble yatırımla fabrika inşa etmeyi planlıyor.

Ivanovo Bölgesi Yatırım Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kurulacak tesisi dünya standartlarında üretim yapacak. Tesisisin yılda üretim kapasitesi 50 adet olacak.

2024 YILINDA AÇILACAK

Fabrikanın 2024'ün dördüncü çeyreğinde açılması planlanıyor. Yeni işletmede 62 istihdam sağlaması bekleniyor.

Endüstriyel buhar kazanları, inşaat, yağ, ağaç işleme endüstrileri, konut ve toplumsal hizmetler ile gıda ve süt fabrikalarında teknolojik amaçlar için kullanılmaktadır.

Star Gazetesi

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