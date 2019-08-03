70 bin çiftçiye indirimli arazi
Hazine’ye ait olan tarım arazilerinin satışıyla ilgili olarak ödeme planı belli oldu. Satış işlemleri rayiç bedelin yarısı üzerinden yapılacak. Peşin ödemede yüzde 20 indirim daha var. Uygulamadan 70 bin kişinin yararlanması bekleniyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, belediye sınırlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle Hazineye ait olan ancak vatandaşlar tarafından ecrimisil ödenerek kullanılan ve şehir içinde kalan tarım arazileri, talep halinde kullanıcılara indirimli olarak satılacak. Halihazırda tarım yapılan bu arazileri kullanan vatandaşların mülkiyet sorunu da bu yolla çözüme kavuşturulacak. Araziler herhangi bir şekilde tarımsal amaç dışında kullanılamayacak. Satış işlemleri rayiç bedelin yarısı üzerinden yapılacak ve bu araziler tarımsal amaç dışında kullanılamayacak. Resmi Gazete’de yayınlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Milli Emlak Genel Tebliği’ne göre son başvuru tarihi 31 Aralık olan bu düzenlemeden 70 bin vatandaşın yararlanması bekleniyor. Vatandaşlar SMS, telefon ve toplantı gibi araçlar vasıtasıyla bu imkandan haberdar edilecek.
TARIM DEVAM EDECEK
Taşınmazı 2014’ten önce en az 3 yıl süreyle ecrimisil ödeyerek kullanmış ve halen kullanımı devam eden kiracı, kullanıcı ya da hissedarlar bu satış imkanından yararlanabilecek. Bakanlık, satıştan sonra da tarımsal kullanımın devam etmesi için gerekli önlemleri aldı. Bu kapsamda, arazilerin tarımsal amaç dışında kullanılmamasını sağlamak adına taşınmazın tapu kaydına şerh düşülecek. Satılan tarım arazilerinin satış tarihinden itibaren 3 yıl tarımsal amaçla kullanılmaması halinde satış işlemi iptal edilecek ve taşınmaz resen Hazine adına tescil edilecek.
5 yılda 10 taksitle ödeme imkanı var
Yapılan değişiklikle ödeme koşullarında kolaylık sağlandı. Buna göre, satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek. Peşin ödemelerde satış bedeline yüzde 20 oranında indirim uygulanacak. Taksitli satışlarda, satış bedeline yüzde 10 indirim yapılmasından yararlanmak istenilmesi halinde belirlenen tutarın en az yarısı, en az yarısının peşin ödenmek istenilmemesi halinde ise satış bedelinin yüzde 10’u 3 ay içinde, kalanı ise en fazla 5 yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenecek.
Kırsal kalkınmaya 2.5 milyon TL
Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında, tutarı 2.5 milyon liraya kadar olan projeler için hibe alınabilecek. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler veya tüzel kişilerin ekonomik yatırım konularında başvuruda bulunması halinde hibeye esas proje tutarı, yatırım niteliği yeni tesis olan başvurulardan 2 milyon 500 bin lira, tamamlama olan başvurularda 1 milyon 750 bin lira ve kapasite artırımı başvurularında 1 milyon 250 bin lira üst limitini geçemeyecek.
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