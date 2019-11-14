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''70 milyar dolarlık hedefe spor turizmi ile yürüyoruz''

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, spor turizminde turist başına harcamanın 700 dolar olduğunu belirterek, bunu 1.300 dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Kasapoğlu “70 milyar dolarlık hedefe, spor turizmi ile yürüyeceğiz” dedi.

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Spor turizmine yönelik konuların tüm paydaşlarla masaya yatırıldığı Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı Antalya’da gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye’yi 70 milyar dolarlık turizm geliri hedefine spor turizminin taşıyacağını vurguladı. Türkiye’nin her bölgesinin farklı branşta sporcu yetiştirme potansiyeli olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi: “Spor turizmi yıllardır var ama bunu yukarılara çıkaracağız. Turizmde 700 dolar olan turist getirisi, spor turizminde 1300 dolara yükseliyor. Pek çok alanda iddialıyız. Salon sporlarından ekstrem sporlara, futboldan basketbola, kış sporlarına kadar organizasyon yapmada ülkemiz çok başarılı Bu konuları daha fazla halkımıza anlatmak gerektiğini düşünüyorum.” 

Futbol turizminde kamp yapan kulüp sayısının arttığına dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, bu sene Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na ivme kazandırmaya yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.

81 İLİN HARİTASI ÇIKACAK 

İllere göre spor branşlarının araştırılması çalışmalarını yaptıklarını anlatan Kasapoğlu, “81 ilimizde her yere özgü potansiyel var ve spor turizmi haritasını çıkaracağız” dedi.

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