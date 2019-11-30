18°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7511
  • 6,3401
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay

Milli Piyango'nun 80 milyon lira büyük ikramiyeli yılbaşı özel çekilişi için biletler dün satışa sunulurken, geçen yıla ait 70 milyon liralık büyük ikramiye bir ay daha alınmazsa zaman aşımına uğrayacak.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala gözler, halen talihlisi ortaya çıkmayan 70 milyon liralık ikramiyeye çevrildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte Milli Piyango talihlisini merak ederken, idare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

Pek çok kişi kurumu arayarak ikramiyenin kendisine çıktığını iddia etse de gerçek bileti idareye ibraz eden kimse olmadı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyeye ilişkin sürenin dolmasına bir ay kaldı.

Yılbaşı ikramiyesine ilişkin bileti elinde tutan talihli, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar idareye başvurursa 70 milyon liralık çeki alabilecek.

- Geçen yıl 60 milyon lira unutuldu

Öte yandan Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu. Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyeler 60 milyon 118 bin 508 lira olarak kaydedildi. 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

İngiltere´de saldırı alarmı! Londra Köprüsü´nde silah sesleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

CHP'li başkan önce sürgüne gönderdi, sonra işten attı

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

İnsanlığın merkezinde Mevlana…

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Emekliler banka promosyonunda artış istiyor

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Yedikleri konserve hayatlarını kararttı: Bir gramı bile 1 milyon insanı öldürebilir

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu

Akılalmaz olay: İkizlerden biri ağır yaralı, diğeri son anda kurtuldu

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Haftaya damga vurdular: İşte o anlar

Yer: Esenler Otogarı! Bir gecede iş yeri ikiye bölünen kadın, 5 ay sonra çekiçle duvarı yıktı

Yer: Esenler Otogarı! Bir gecede iş yeri ikiye bölünen kadın, 5 ay sonra çekiçle duvarı yıktı
 

POPÜLER HABERLER

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Dünyayı ayağa kaldıran olay! Suudi helikopterini vurdular

Gökyüzünde görülen parlak cisim heyecanlandırdı

Gökyüzünde görülen parlak cisim heyecanlandırdı

250 bin liralık kaçış kamerada

250 bin liralık kaçış kamerada

Sokakları sanatıyla güzelleştirdi! İşte görenleri hayran bırakan çalışmalar

Sokakları sanatıyla güzelleştirdi! İşte görenleri hayran bırakan çalışmalar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA