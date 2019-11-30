70 milyon liralık büyük ikramiyede son bir ay

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala gözler, halen talihlisi ortaya çıkmayan 70 milyon liralık ikramiyeye çevrildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklandı.

Aradan geçen 11 aya rağmen büyük ikramiye talihlisi henüz idareye başvuruda bulunmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte Milli Piyango talihlisini merak ederken, idare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini göstermeye başladı.

Pek çok kişi kurumu arayarak ikramiyenin kendisine çıktığını iddia etse de gerçek bileti idareye ibraz eden kimse olmadı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Dolayısıyla 70 milyon liralık büyük ikramiyeye ilişkin sürenin dolmasına bir ay kaldı.

Yılbaşı ikramiyesine ilişkin bileti elinde tutan talihli, 31 Aralık günü mesai bitimine kadar idareye başvurursa 70 milyon liralık çeki alabilecek.

- Geçen yıl 60 milyon lira unutuldu

Öte yandan Piyango, Hemen Kazan ile sayısal oyunlarda süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiyelerin 5 yıldaki toplam tutarı 243 milyon 428 bin 545 lirayı buldu. Sadece geçen yıl zaman aşımına uğrayan ikramiyeler 60 milyon 118 bin 508 lira olarak kaydedildi. 2018 yılında zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarı, Milli Piyango'da 29 milyon 963 bin 129 lira, Hemen Kazan'da 1 milyon 501 bin 243 lira, Sayısal Loto'da 9 milyon 165 bin 830 lira, Süper Loto'da 9 milyon 342 bin 360 lira, Şans Topu'nda 4 milyon 563 bin 80 lira, On Numara'da ise 5 milyon 582 bin 866 lira olarak kayıtlara geçti.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.