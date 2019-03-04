‘70 milyonu aşkın turist hedefimiz var’

Daha önce açıklanan 50 milyon turist hedefini 70 milyona çıkardıklarını anlatan Ersoy “50 milyon olan turist sayısı hedefimizi 70 milyona revize ettik. 70 milyon turist sayısını yakalayabilmek için, ki bizim hedefimiz 70 milyonda kalmak değil sonrasında bu artışlar devam edecek çünkü Türkiye başlı başına bir turizm ülkesi, bu sayılara hızlı ve rahat bir şekilde ulaşabilmek için de turizmi klasikleşmiş turizm bölgelerinin dışına çıkararak 81 vilayetimize yaymamız gerekiyor” dedi.

SÜRATLİ SONUÇ İÇİN

Yönetim konusunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin getirdiği faydalarda da söz eden Ersoy “Merkezi yönetim olarak yerel idarelerle uyumlu çalışabildiğimiz zaman çok daha hızlı sonuç alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde de zaten hem surat hem etkili sonuç almak önemli. Ana hedef Adana’yı daha iyi yerlere getirmek. Turizm artık Türkiye açısından stratejik sektör oldu. Bu sektörden Adana’nın da mutlaka bir pay alması gerekiyor. Gelirini birkaç katına çıkaracak potansiyeli de var” dedi.