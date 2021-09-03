70 yıllık hayal gerçek oldu

AA 3 Eylül 2021 Cuma 11:34 - Güncelleme: 3 Eylül 2021 Cuma 11:34

AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından aldığı bilgiye göre, deniz ve kara ulaşım imkanlarıyla Türkiye'yi Kafkaslar, Orta Asya ve İran'a açılan ana güzergah üzerinde olan Rize, kalkınmada öncelikli iller arasında yer alıyor.

Hayata geçirilen önemli kara yolu yatırımlarıyla Rize'nin potansiyeli artırılırken aynı zamanda şehir içi, bölgesel ve uluslararası ulaşım standardı da yükseliyor.

Bu kapsamda, Rize'yi Erzurum'a bağlayan tek yol standardındaki güzergahın Karadeniz Sahil Yolu İyidere mevkisinden İkizdere ilçesi çıkışına kadar uzanan kesimi, 37,9 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirildi.

Karadeniz ile Doğu Anadolu arasında yaz-kış ulaşım sağlayan Ovit Tüneli'nin de yer aldığı kuzey-güney aksında bulunan proje bünyesinde, toplam 10,6 kilometre uzunluğunda 6 çift tüp tünel, toplam 177 metre uzunluğunda 4 tek köprü, 992 metrelik 6 çift köprü ve 2 köprülü kavşak bulunuyor.

Daha önce yapılan çalışmalarla 27,2 kilometrelik kesimi bitirilen projede, 850 metrelik çift tüplü Hurmalık-1 Tüneli, 720 metrelik Hurmalık-2 Tüneli ile Hurmalık-1 giriş-çıkış köprüleri ve bağlantı yollarından oluşan 3,6 kilometrelik kesim de trafiğe açılarak, yolun toplamda 30,8 kilometrelik bölümü bölünmüş yol standardında tamamlandı.

- PROJE TİCARET VE TURİZM AÇISINDAN HAREKETLİLİK KAZANDIRACAK

Ovit Dağı geçişinde inşa edilen ve ülkenin trafiğe açık en uzun tüneli olan Ovit Tüneli ile ulaşım standardı yükseltilen güzergahta gerçekleştirilen bölünmüş yol, köprü, tünel, viyadük çalışmalarıyla, Karadeniz sahilinden iç kesimlere ve güneydoğuya uzanan kuzey-güney aksında daha hızlı, daha ekonomik ve daha konforlu ulaşım imkanının tesis edilmesi amaçlandı.

Bölgeye ticaret ve turizm açısından hareketlilik kazandıracak projeyle sert geçen kış mevsimi şartlarının ulaşıma etkisi en aza indirilirken, trafiğin güvenli akışıyla can ve mal güvenliği sağlandı.

Hurmalık tünelleri ve bağlantı yollarının hizmete sunulmasıyla 4,6 kilometrelik mevcut yol 1 kilometre kısalarak 3,6 kilometreye düşürülerek, zamandan 12,5 milyon lira, akaryakıttan 4,5 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 17 milyon lira tasarruf edilecek, karbon emisyon miktarında da 2 bin 830 ton azalma gerçekleşecek.

Yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynakların kullanıldığı projeyle ayrıca, önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşım kolaylığı sağlandı.

- SALARHA TÜNELİ VE BAĞLANTI YOLLARI DA 4 EYLÜL'DE HİZMETE ALINACAK

Rize kent merkezi ile Salarha Vadisi'ni kavuşturan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapılmasıyla Rize Güney Çevre Yolu ile Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanarak 70 yıllık hayal gerçekleşti. Rize'nin kuzey ve güneyini en yakın istikamette birleştiren yaklaşık 3 bin metre uzunluğundaki çift tüp Salarha Tüneli ile mevcut güzergah 8,75 kilometre kısalacak.

Taşıt trafiğine 2x2 şeritli hizmet verecek Salarha Tüneli ve bağlantı yolarında, toplam 230 metre uzunluğunda 3 ön germeli kiriş sistemine sahip köprü bulunuyor.

Projenin toplam uzunluğu 4,30 kilometre bölünmüş yol olup yaklaşık 3 bin metre uzunluğuna sahip çift tüp Salarha Tüneli ile bağlantı yolları tamamlanarak 4 Eylül'de hizmete sunulacak.

Salarha Tüneli ve bağlantı yollarının yapımı, tasarımı ve kontrolünde yüzde 100 yerli ve milli kaynaklar kullanıldı.

Projeyle doğu-batı koridorundaki Rize Güney Çevre Yolu ile Kuzey-Güney koridorundaki Küçükçayır il yolu arasındaki bağlantı sağlanacak.

Hızlı ve güvenli trafik akışıyla önemli turizm ve sanayi merkezlerine ulaşımda kolaylık sağlayan Salarha Tüneli ve bağlantı yollarıyla mevcut mesafe 8,75 kilometre kısalacak. Bu durum, zamandan elde edilecek 15 dakikalık kısalmanın yanı sıra 46 milyon liralık tasarrufla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.