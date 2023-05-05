700 binden fazla kişiyi ilgilendiriyor... Kamu işçisi zammı için yeni tarih verildi

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor. Bir önceki görüşmede yapılan pazarlıklarda hükümetin teklifi ilk 6 ay için yüzde 40 civarında zam, taban aylık teklifi ise 12 bin liraydı. İşçi tarafı temsilcileri ise yüzde 45 zam ve 15 bin lira taban ücret talep etmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşen 3'üncü görüşmede işveren tarafını temsilen TÜHİS yer alırken, işçi tarafını ise TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ temsil etti. Saat 13.30'da başlayan ve yaklaşık 3 buçuk saat süren görüşmede işçi tarafını temsilen açıklamalarda bulunan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, belli bir aşamanın aşıldığını fakat bütün maddelerde mutabakat sağlanamadığı açıkladı.

"BÜTÜN MADDELERDE BİR UZLAŞMAYI HENÜZ YAKALAYAMADIK, ÇABALARIMIZ DEVAM EDECEK"



HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ heyetlerinin bulunduğu toplantıda uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kamu Çerçeve Protokolü ile ilgili bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda gelinen noktayı daha ileriye taşımak için bugün verimli bir toplantı yaptık. Bu toplantının sonucunda belli bir aşamayı geçtik. Umarım önümüzdeki hafta Sayın Bakanla birlikte tekrar bir araya geleceğiz. Toplu İş Sözleşmesinde nihai noktada uzlaşılması için elimizden gelen, yapacağız. Sayın Bakan, TÜHİS, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ olarak gerçekten bu toplu iş sözleşmesini bir an evvel sonuçlandırmak için çaba sarf ediyoruz. Ancak bütün maddelerde bir uzlaşmayı henüz yakalayamadık, tam bir mutabakat sağlanamadı. Bunun için de çabalarımız devam edecek" şeklinde konuştu. Arslan, 700 bine yakın kamu işçisinin 365 bininin maaşının şu anda asgari ücret olduğunu belirterek, kamuoyunda bilerek veya bilmeyerek çalışanların, işçilerin toplu iş sözleşmesinin abartılı bir şekilde yansıtıldığını ifade etti.

"BÜYÜK İHTİMAL ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA SALI GÜNÜ BİZE BİR RAKAM GETİRECEKLERİNİ SÖYLEDİLER"



TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise, kamuoyunun görüşmelerden bir rakam beklediğini ancak bir rakam verme durumunun olmadığını söyleyerek, "Arzumuz, bugün verilen rakamları söylemekti. En son, taban ücret 12 bin lira ve yüzde 40 civarında bir zam vardı. O rakamın dışında da sendikaların tamamının iş yerlerine özel sorunları var. Emek zammı, hizmet zammı, gece çalışmaları, vardiyalar var. Bugün onların bir kısmını çözdük ama rakamla ilgili, Sayın Bakanın da işveren sendikasının da büyük ihtimal önümüzdeki hafta salı günü bize bir rakam getireceklerini söylediler" ifadelerini kullandı.

"BU MESELEYİ SEÇİMDEN EVVEL BİTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"



Atalay, görüşmelere 20 Ocak'ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz diye bir şey yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" açıklamasında bulundu.