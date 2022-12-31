710 milyar metreküplük doğal gaz müjdesi... Son teknoloji en etkin şekilde kullanıldı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, "Türk mühendislik başarısı 'Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'. Karadeniz'in derinliklerinde yürüttüğümüz arama ve üretim faaliyetlerimizi bilim ve mühendislik ışığında sistematik şekilde sürdürüyor, tüm süreçlerimizde son teknolojiyi en etkin şekilde kullanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

710 milyar metreküplük doğal gaz

Dünyanın en geniş sondaj filosunu kurarak yürüttüğü çalışmalar sayesinde Türkiye, Karadeniz'de 540 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfini gerçekleştirmişti.

Yılın sonuna doğru ise Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Çaycuma-1 kuyusunda 58 milyar metreküplük yeni bir rezervin keşfedildiği, 540 milyar metreküp olarak açıklanan keşfin de yeni veriler ışığında 652 milyar metreküp olarak revize edildiği ve toplam rezervin 710 milyar metreküpe yükseldiği müjdesi gelmişti.

Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın 2023'ün ilk çeyreğinde evlerde kullanılması bekleniyor.