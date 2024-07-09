720 milyon TL devletin kasasında kalacak! Cadde ve sokaklar için yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2030 yılına kadar cadde ve sokak aydınlatmaları için 1,2 milyon LED armatür kurulumu yapılarak enerjiden yıllık 720 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu yılın başında hayata geçirdiği Enerji Verimliliği Stratejisi'ne yönelik adımlar atıyor. Bunlardan biri de elektrik üretim, iletim ve dağıtımında kayıpları azaltmak. Bakanlık, bu hedef doğrultusunda bugüne kadar genel aydınlatma sistemine 140 bin LED armatür ekledi. Cadde ve sokakların aydınlatılmasında kullanılan yüksek basınçlı sodyum buharlı lambalar yerine yüzde 50 tasarruf sağlayan LED armatürler sisteme dahil ediliyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) ve elektrik dağıtım şirketlerinin yürüttüğü verimlilik çalışması ile bugüne kadar genel aydınlatmada 140 bin LED armatür kurulumu gerçekleştirildi. 1 Temmuz itibarıyla 140 bin LED armatürden yıllık bazda yaklaşık 82 milyon liralık tasarruf elde edildi. Türkiye genelinde yaklaşık 10 milyon armatür bulunuyor. 2023 yılında Türkiye'de genel aydınlatma amacıyla 5 bin 24 gigawatt-saat elektrik tüketildi. Oluşan faturayı ödemek için Bakanlık bütçesinden 23,6 milyar lira, belediye ve il özel idarelerinin bütçelerinden de 5,2 milyar lira çıktı.

'10 STRATEJİK AMAÇ BELİRLEDİK'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, yazılı açıklama ile enerji verimliliğinde farkındalığın çok önemli olduğunu belirterek, "Tüm dünyada enerji verimliliğine yılda 600 milyar dolar yatırım yapılıyor. Bu alanda yıllık istihdam artışı 1 milyon kişiye ulaşmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 2053 Net Sıfır Emisyon hedefini göz önüne aldığımızda tüm planlamalarımızda enerji verimliliği önemli bir rol üstleniyor. 2024-2030 yıllarını kapsayan 2'nci Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı doğrultusunda 10 stratejik amaç belirledik. 61 eylemimiz var. Bunlardan biri de genel aydınlatmada enerji verimliliğinin artırılması. Bu eylem doğrultusunda 2030 yılına kadar 1,2 milyon sokak lambasını verimli hale getireceğiz. Böylece her yıl 720 milyon liralık tasarruf sağlayacağız" dedi.