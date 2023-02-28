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Ekonomi

7,7 ve 7,6'lık iki depremin Türkiye'ye maliyeti belli oldu

Dünya Bankası tarafından yayımlanan rapora göre 6 Şubat'ta meydana gelen iki deprem, Türkiye'ye yaklaşık 34,2 milyar dolar doğrudan zarar verdi. Bu miktarın, Türkiye'nin 2021 yılı GSYH'sının yüzde 4'üne tekabül ettiği aktarıldı.

28 Şubat 2023 Salı 13:39 - Güncelleme:
7,7 ve 7,6'lık iki depremin Türkiye'ye maliyeti belli oldu
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Raporda, restorasyon ve yeniden inşa çalışmalarının doğrudan kayıpların iki katına mal olabileceğine işaret edilirken, depremin neden olduğu ekonomik kayıpların da 2023 yılındaki ekonomik büyümeye negatif tesir edebilecegi kaydedildi.

YASANAN EN BÜYÜK AFET

6 Şubat tarihinde yaşanan 7,8 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ile bunların ardından yaşanan 7.500'ün üzerindeki artçı sarsıntı ve iki ilave deprem, Türkiye'nin güneyindeki 11 ilde çok ağır bir hasara yol açarak ülkenin 80 yıldan uzun bir süredir yaşadığı en büyük afet olarak kayda geçmiştir.

Türkiye'deki doğrudan fiziksel hasarlar üzerinde odaklanan Küresel Hızlı Afet Sonrası Hasar Tahmini (GRADE) Raporunda, 1,25 milyon insanın yaşadığı binaların orta ila ağır derecede hasar görmesi veya tamamen çökmesi nedeniyle geçici olarak evsiz hale geldiği tahmin edilmektedir. Raporda ayrıca tahmin edilen hasarın yüzde 81'inin yaklaşık 6,45 milyon kişinin (Türkiye'nin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 7,4'ü) yaşadığı Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman illerinde meydana geldiği vurgulanmaktadır.

DÜNYA BANKASI TÜRKİYE'NİN YANINDA

Dünya Bankası Grubu'nun Avrupa ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Bu afet sonucunda büyük kayıplar ve acılar yaşayan Türkiye ve Suriye halklarının acılarını tüm kalbimizle paylaşıyoruz. Küresel toplumun bu çok büyük ölçekli yardım ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için seferber olmasını görmek ise cesaret vericidir. Dünya Bankası da Türkiye'nin iyileştirme çabalarını desteklemek için teknik uzmanlık birikimini ve finansman olanaklarını derhal harekete geçirmiştir."

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de yaptığı açıklamada şunları vurguladı: "Bu afet Türkiye'nin karşı karşıya olduğu yüksek deprem riskini ve kamu ve özel altyapının dayanıklılığını arttırma ihtiyacını bir kez daha hatırlatmıştır. Afet riski yönetiminde lider bir kuruluş olarak Dünya Bankası, afete dayanıklı ekonomik toparlanma çabalarında Türkiye'nin yanında olmaya kararlıdır."

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