8 Bin Bekçi alımı 2019 başvuruları ne zaman, şartları neler? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak?

Mahalle bekçisi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yapılacak olan 8 bin bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlar merak edilmeye başlandı. Mart ayında 8 bin bekçi alım yapılacağını duyuran Süleyman Soylu, konuyla ilgili istatistiki bilgilere de konuşmasında yer verdi. Peki 2019 8 bin bekçi alımı başvuruları ne zaman? Hangi illerde bekçi alımı yapılacak? Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdamı sağlanacak olan bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

8 bin bekçi alımının mart ayında yapılacağının duyurulmasının ardından herhangi bir kesin tarih açıklaması gelmedi. Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki günlerde gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.

HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK?

Türkiye'nin büyük bölümünde bekçi alımı yapılacak. 2019 yılında 8 bin bekçinin alınacağını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamarında konuya ilişkin net bir açıklama yapılmasa da yoğunşuğu İstanbul, İzmir ve Ankara'da olacağı tahmin ediliyor

BAKAN SOYLU: 8 BİN BEKÇİ ALIMI İÇİN İLANA ÇIKIYORUZ

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mart ayında 8 bin bekçi alımı için ilana çıkacaklarını açıkladı.

Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmasında önleyici polislik alanını boş bırakmamak gerektiğine işaret ederek, bu mantıkla bekçilik uygulamasını tekrar canlandırma yoluna gittiklerini anlattı. Devletin güvenlik unsurunu görünür kılmak, bu sayede suçluya alan bırakmamak istediklerini vurgulayan Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarından bugüne kadar, yani 2016 yılından itibaren toplam 9 bin 444 yeni bekçimiz göreve başladı. Öncekilerle beraber hali hazırda 11 bin 382 bekçimiz görev başındadır. Halihazırda 8 bin 670 bekçimizin de atamaları yapıldı, egitimleri önümüzdeki hafta sonuna kadar tamamlanıp göreve başlayacaklar. Bin 620 arkadaşımızın da sağlık raporu ve güvenlik soruşturma süreçleri devam etmektedir. Yani neredeyse rakam toplam 10 bin 300'e varmıştır. 10 bin 300 arkadaşımız bu ayın sonu itibarıyla görevlerine Türkiye'nin bütün vilayetlerinde başlayacaklardır. Ama bununla da yetinmiyoruz, mart ayı başında 8 bin bekçi alımı için de yeniden ilana çıkıyoruz. Netice aldık mı, evet. Ankara'da 2017 yılındaki günlük evden hırsızlık sayısı 30'du, 2018 yılında bu sayı 10'a düştü. Üçte bir oranında azalttık. Ankara'daki günlük evden hırsızlık sayısı ise yüzde 67 azaldı. Aynı şekilde İstanbul'da günlük ortalama evden hırsızlık 2017'de 78 idi, 2018'de 54'e düştü. İzmir aynı şekilde 19'dan 8'e düştü. Genel olarak mal varlığına karşı işlenen suçlarda 2017 yılına göre 2018'de yüzde 14,2 azalış, aydınlatma oranlarında ise yüzde 6,5 bir artış yaşandığını gözlemleyebiliyoruz."

GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?

10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz bekçi alım şartlarıyla aynı olması beklenen durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.