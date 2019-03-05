8 Bin Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları neler? Hangi ilde kaç bekçi alınacak?

Mahalle bekçisi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Türkiye genelinde yapılacak olan 8 bin bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartlar merak edilmeye başlandı. . 4 Mart 2019 tarihi itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alımı 2019 için sınav duyurusu yayımlandı. EMG’nin Türkiye’nin 812 ilinde gerçekleştireceği 8 bin bekçi alımı binlerce vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki bekçi alımı başvuru şartları nedir? Bekçiler kaç para maaş alacak? Kontenjan ve başvuru detayları nelerdir? Hangi ilde kaç bekçi alınacak? Polis Akademisi ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdamı sağlanacak olan bekçi alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri bu haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

2019 ‘DA HANGİ İLDE KAÇ BEKÇİ ALINACAKTIR?

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü EGM Polis Akademisi Başkanlığı tarafından 4 Mart 2019 tarihi itibarıyla bekçi alımı için sınav duyurusu yayımlandı. İşte 81 ilin kontenjan detayları

Adana için 260 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Adıyaman için 40 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Afyonkarahisar için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Ağrı için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Amasya için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Ankara için 500 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Antalya için 300 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Artvin için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Aydın için 150 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Balıkesir için 175 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bilecik için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bingöl için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bitlis için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bolu için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Burdur için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bursa için 325 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Çanakkale için 60 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Çankırı için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Çorum için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Denizli için 190 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Diyarbakır için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Edirne için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Elazığ için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Erzincan için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Erzurum için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Eskişehir için 140 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Gaziantep için 220 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Giresun için 40 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Gümüşhane için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Hakkâri için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Hatay için 190 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Isparta için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

İçel (Mersin) için 180 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

İstanbul için 1000 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

İzmir için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kars için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kastamonu için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kayseri için 190 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kırklareli için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kırşehir için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kocaeli için 360 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Konya için 290 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kütahya için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Malatya için 100 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Manisa için 220 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kahramanmaraş için 140 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Mardin için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Muğla için 190 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Muş için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Nevşehir için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Niğde için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Ordu için 75 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Rize için 60 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Sakarya için 200 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Samsun için 90 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Siirt için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Sinop için 35 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Sivas için 40 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Tekirdağ 125 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Tokat için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Trabzon için 100 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Tunceli için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Şanlıurfa için 280 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Uşak için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Van için 100 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Yozgat için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Zonguldak için 60 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Aksaray için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bayburt için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Karaman için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kırıkkale için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Batman için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Şırnak için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Bartın için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Ardahan için 20 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Iğdır için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Yalova için 75 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Karabük için 25 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Kilis için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Osmaniye için 50 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

Düzce için 30 bekçi alımı kontenjanı ayrıldı.

2019 BEKÇİ ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;

Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.

Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.

Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz bekçi alım şartlarıyla aynı olması beklenen durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;

- Türk vatandaşı olmak,

- Lise mezunu olmak,

- Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

- Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

- Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

- Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

- Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.