8 millet bahçesi için bu ay ihale

Bulut, yaptığı yazılı açıklamada, daha çok yeşil anlayışı doğrultusunda inşa edilmeye başlanan millet bahçelerinin, şehirlere yeni bir değer katacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda tüm şehirlerde hayata geçirilecek millet bahçeleri projeleriyle gelecek nesillerin daha yeşil ortamlarda yaşamasına imkan sağlanacağını vurgulayan Bulut, “30 ilde 7 milyon 350 bin metrekarelik alanda 41 millet bahçesinin yapım çalışmaları sürüyor” dedi.

10 TANESİ BİTİYOR

Diyarbakır Dicle Vadisi’nde yapılan millet bahçesinin inşaat faaliyetlerinin hızla devam ettiğini bildiren Bulut, şunları kaydetti: “Ocakta İstanbul Pendik, Batman ve Elazığ olmak üzere 3 millet bahçesinin ihalesini yaptık. Şubatta ise Sakarya, İstanbul Kayaşehir 2. 3. ve 4. etaplar, Samsun, Ankara İmrahor Vadisi 1. Etap, Bursa, Eskişehir, Mersin ve Sivas olmak üzere 8 millet bahçesinin ihalesini gerçekleştireceğiz. 10 millet bahçesi projesi tamamlanma aşamasına geldi.”