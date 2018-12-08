8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu.' dedi.