8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Türkiye genelinde şu ana kadar 8 milyon 900 bin vatandaşımız imar barışı sürecine başvurdu. Gelir olarak yaklaşık 7 milyar 511 milyon lira gelir söz konusu.' dedi.
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