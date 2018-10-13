8 sektörde yatırım yapmak üzere yabancı sermayeli 150 yatırımcı Türkiye’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletin zirvesinin yurt dışı yatırımcılara dönük markajı netice verdi. Sekiz sektörde yatırım yapmak üzere yabancı sermayeli 150 yatırımcı Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye’ye geliyor. Çin, İran, Katar ağırlıklı yabancı iş adamlarının yatırım yelpazesi sağlıktan enerjiye uzanıyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GÜVENCE

Yurt içinde peş peşe açıklanan ekonomik tedbirlerle ekonomiye yönelik dış çevrelerin operasyonun etkisi azaltılırken, yurt dışı iş çevreleri ile Türkiye’ye dönük yatırım için sürdürülen temaslar da meyvesini vermeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde trilyonlarca doları yöneten yabancı firmaların Türkiye temsilcileri ile bir araya gelmiş, yatırım imkanlarını anlatarak Türkiye’ye davet etmişti. Erdoğan, Türkiye'yi yabancı yatırımlar için cazibe merkezi haline getirmek için yatırımcıya güvence vermiş ve “Kendinizi ülkenizde hissedin. Sıkıntılı olduğunuzda ben buradayım” mesajı vermişti.

ÇİN'DEN ABD'YE KADAR YATIRIM DAVETİ GİTTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla yetinmeyip son dönemde ABD ve Almanya’ya yaptığı ziyaretlerde de yabancı yatırımcılarla temaslar gerçekleştirmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da telekonferans yöntemiyle 6 bini aşkın yabancı yatırımcıya seslenmişti. Çin'den Avrupa'ya ABD'den İngiltere'ye çeşitli ülkelerden yatırımcıların katıldığı telekonferansta 'tam güven' vurgusu yapmıştı. Albayrak, "Bu dalgalanmalardan daha güçlü çıkacağız. Türkiye, serbest piyasa yaklaşımından sapacak bir kriz döneminde değil. Güveni artırmak için her türlü adımı atacağız" demişti.

TİCARET BAKANINDAN YURT DIŞINA ÇIKARMA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın rotasında da ihracat ve ithalat kadar yatırım önemli yer tutmuştu. Bakan Pekcan, İngiltere, Amerika, Almanya, Arjantin gibi ülkelere giderek, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapması için bir dizi temaslarda bulunmuştu. Türkiye'nin yatırım hamlesi kısa sürede karşılık buldu. Enerji, sağlık, tarım, turizm başta olmak üzere 8 sektörde yatırım yapmak üzere yabancı 150 yatırımcı Ticaret Bakanlığı’nın koordinasyonunda Türkiye’ye geliyor.

(Yeni Şafak)