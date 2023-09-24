80 milyon dolarlık anlaşmaya imza atıldı

Demirtaşoğlu, AA muhabirine, değirmencilik sektöründeki ihracat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türk değirmen imalatçılarını ve sektör makineleri üreticilerini tek çatı altında toplayan DESMÜD'ün 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Demirtaşoğlu, üyelerinin yüzde 95'ten fazlasının, ihracat yaptığını söyledi. AR-GE'ye verilen önem ve anahtar teslimi teknoloji oranı yüksek fabrikalar kurulması sonucu, Türkiye'de üretilen değirmen makinelerinin dünyada ilk sırada yer aldığına dikkati çeken Demirtaşoğlu, bugüne kadar 164 ülkeye ihracat yapıldığını anımsattı.

Demirtaşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olan 2023'te de daha fazla sayıda ülkeye, daha yüksek oranlarda ihracat yapmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildirerek, DESMUD olarak bu kapsamda geçen ay Hindistan'da, GRAINTECH organizatör firması ile birlikte GRAINTECH INDIA 2023 fuarını gerçekleştirdiklerini anlattı.

- "HEDEF İHRACAT GELİRİNİ İKİYE KATLAMAK"

Türk değirmenciler olarak dünya nüfusunun neredeyse yüzde 20'sini oluşturan Hindistan'a çok önem verdiklerini vurgulayan Demirtaşoğlu, buna karşılık kendilerinin de ilgiyle karşılandığını ve fuara Hindistan Un Değirmencileri Federasyonu, Karnataka Devlet Pirinç Değirmencileri Derneği, Bitkisel Gıda Endüstrisi Derneği ile Bilim İstihdam ve Teknoloji Derneği'nden temsilcilerin yanında, yaklaşık 700 firma yetkilisinin katıldığını aktardı.

Demirtaşoğlu, fuarda yapılan görüşmelerin sonrasında da devam ettiğine işaret ederek, "Hindistan'da gerçekleştirdiğimiz GRAINTECH INDIA 2023 fuarında yapılan görüşmeler sonucunda 80 milyon dolarlık ihracat anlaşması yaptık. 2022'deki 3,5 milyar dolarlık ihracat gelirimizi, gelecek yıllarda ikiye katlamayı hedefliyoruz. İhracat artışını devam ettirip, bayrağımızı daha fazla ülkede dalgalandırmayı amaçlıyoruz." ifadesini kullandı.

DESMÜD üyeleri olarak ihracata odaklandıklarının altını çizen Demirtaşoğlu, bu ay sonunda Rusya'nın Rostov şehrinde Uluslararası Değirmen Teknolojileri Fuarı'na katılacaklarını kaydetti. Yıl sonuna kadar diğer ülkelerde de fuar, seminer ve ikili iş görüşmesi gibi faaliyetlere devam edeceklerini belirten Demirtaşoğlu, sektör olarak üretime ve Türkiye'nin ihracata dayalı büyüme modeline destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.