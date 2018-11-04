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80 ülke temsilcisi Boğaziçi Zirvesi için geliyor

Türkiye, 80 ülkeden yaklaşık 2 bin siyasetçi, iş insanı ve fikir önderini 9’uncu Boğaziçi Zirvesi’nde ağırlamaya hazırlanıyor.

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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 26-28 Kasım’da İstanbul’da yapılacak olan zirvenin ana teması ‘Barışın Sürdürülmesi ve Herkes İçin Kalkınma’ olarak belirlendi. Geçen 8 yılda çok önemli iş anlaşmalarına imza atılan zirveden bu yıl da kritik iş birliklerinin çıkması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasını yapmasının beklendiği zirve bu yıl dünya genelinden yaklaşık 80 ülkeden siyasiler ve iş insanlarını ağırlayacak. Uluslararası İşbirliği Platformu (UİP) Kurucu Başkanı Cengiz Özgencil “İş dünyasına yönelik toplantılarda önemli iş birliklerine imza atılacağını düşünüyoruz. Zirveye 7 ülkeden ticari heyet bazında katılım olacak” dedi.

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