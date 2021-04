80 ülkede faaliyet gösteren şirket Türkiye'de çıtayı yükseltti

AA 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:27 - Güncelleme: 21 Nisan 2021 Çarşamba 09:27

Trouw Nutrition Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 80 ülkede hayvan besleme ve akuakültür balık yemi alanında faaliyette bulunan 100 yıllık global sektör öncüsü Nutreco'ya bağlı Trouw Nutrition Türkiye, Zonguldak Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yaklaşık 10 bin metrekare alan üzerine kurulu ve yıllık 25 bin ton üretim kapasitesine sahip fabrikasının otomasyon süreçlerini yeni nesil teknolojilerle geliştirdi. Böylelikle Trouw Nutrition Türkiye, Zonguldak'taki fabrikasında üretimde sıfır hataya ve çok daha yüksek kaliteye odaklanıyor.

Fabrikasında, ruminant, balık ve kanatlı kategorilerinde vitamin ve mineral premiksleri ile toksin bağlayıcılar gibi özel ürünler üreten, maya ve organik asit karışımlarının ise tedarikini sağlayan Trouw Nutrition Türkiye, ülkede hayvancılık sektörü ve sürdürülebilir beslenmenin yanı sıra ekonomiye ve istihdama da katkı sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trouw Nutrition Türkiye Operasyon Direktörü Aydın Göcen, sürdürülebilirliğe yaptığı yatırımlarla öne çıkan şirketin fabrikasındaki otomasyon sürecini yeni nesil teknolojilerle geliştirerek dijital dönüşüm yolunda ilerlediğini belirterek, gıda ve yem üretim tesislerinde en önemli kalite kriterlerinin başında gıda güvenliği ve izlenebilirliğin geldiğini aktardı.

Aydın Göcen, şunları kaydetti:

"Fabrikamızda hayata geçirdiğimiz otomasyon yenileme yatırımı sayesinde bir bilgisayar ekranından tüm üretim sürecini yönetiyoruz. Manuel yapılan işlemleri minimize eden sistemimiz sayesinde üretimdeki tüm makinaları otomatik olarak çalıştırabiliyoruz. Ham maddeleri reçeteye uygun şekilde silolardan yine otomatik olarak dozajlayıp (tartıp) miksere alıyor ve karıştırma işlemi sonrasında paketleme bölümüne gönderiyoruz. Böylelikle üretim sırasında hangi üründe hangi ham maddenin kullanıldığını ve üretimi hangi çalışanımızın yaptığını parti bazında takip edebiliyoruz.



Paketleme bölümünde her bir ambalajın ağırlığını takip ederken, ne kadar üretim yapıldığını ve torba ağırlıklarını da kontrol edebiliyoruz. Fabrikaya uzaktan erişim imkanına sahip olmamız, her zaman ve her şart altında üretimi yakından takip edebilmemizi, arızalara hızla müdahale edip düzeltebilmemizi ve gerektiğinde sistemde yazılım güncellemesi yaparak sistemimizi güncel tutabilmemizi sağlıyor."

Otomasyon sisteminin yenilenmesiyle gelecek günlerde yem sektörü için yeni ürün ve hizmetler sunmaya hazırlandıklarına işaret eden Göcen, "Yetiştiricilerimizin farklı ihtiyaçlarına uygun ve pratik ambalajları ile kullanım kolaylığı sağlayacak yeni ürünlerimizi çok yakında Türk hayvancılık sektörü için satışa sunacağız." ifadelerini kullandı.

- SAĞLIKLI BESLENME İÇİN ÜRETİMİN HER AŞAMASI KONTROL ALTINDA

Fabrika otomasyonu yatırımlarını artırmanın yanı sıra sahip oldukları kalite belgelerinin arasına Avrupa Birliği düzenlemelerinin temel taşlarından biri olan GMP (Good Manufacturing Practices-İyi Üretim Uygulamaları) Belgesi'ni de eklediklerini belirten Göcen, "Bu belge temel olarak, tesislerde üretilen ürünlerin kirlenmeye ve bulaşmaya maruz kalmadan güvenli ortamda üretilip üretilmediğini takip ediyor. AB uyumlu bir kalite belgesi olan GMP, potansiyel iç ve dış kirlenme kaynaklarını ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol ederek ürünlerin güvenli ve iyi şartlar altında üretildiğini belgeliyor.



Kullanılan ham maddeden ekipman temizliğine ve çalışanların kişisel hijyenine kadar çok geniş kapsamda yapılan incelemeler sonucu almaya hak kazandığımız GMP Belgesi, Trouw Nutrition Türkiye olarak Türk hayvancılık sektörüne ve toplumumuzun sağlıklı beslenmesine katkı sunma yolundaki faaliyetlerimizi destekleyen önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.