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Ekonomi

800 milyon dolarlık ithalata tedbir! Yerli üreticiler koruma altına alınıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, '2022 yılında ithalatımızın 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi olup, anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalarımız devam etmektedir. Halihazırda 9 adet korunma tedbiri yürürlükte olup, bu tedbirler 2022 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulanarak, yerli üreticilerimizi koruma altına alarak ülkemizdeki istihdamın ve üretimin artışına öncelik verilmektedir' denildi.

14 Ağustos 2023 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
800 milyon dolarlık ithalata tedbir! Yerli üreticiler koruma altına alınıyor
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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama;

Ticaret Bakanlığı olarak yerli üretimi ve istihdam artırma hedeflerine yönelik politikaları etkin bir şekilde uygulamaya devam ederken; yerli üreticilerimizin, ithalat kaynaklı dampingli veya menşe saptırmalı haksız rekabete karşı korunması, üretim hedefli politikalarımızın en önemli sacayaklarından birini oluşturmaktadır.

Uluslararası dış ticaret kurallarına aykırı olarak menşe ve tarife saptırmaları maalesef aktif olarak kullanılmaktadır.

Türkiye, yerli üreticilerimizi ithalat kaynaklı haksız uygulamalara ve tehditlere karşı ticaret politikası savunma araçları ile koruyan ülkeler arasında yer almaktadır. İthalatımızın %88′lik kısmı hammadde ve yatırım malından oluşmaktadır.

Bu kapsamda, anti-damping tedbirleri çerçevesinde, 1995 yılından bu yana Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uygun olarak toplam 204 tedbir alınmıştır. Ülkemizde halihazırda 126 adet anti-damping ve anti-sübvansiyon tedbirleri yürürlüktedir.

2022 yılında ithalatımızın 4 milyar dolarlık bölümü tedbirlere tabi olup, anlık olarak 11 ülke menşeli 12 ürün grubunda ise soruşturmalarımız devam etmektedir. Halihazırda 9 adet korunma tedbiri yürürlükte olup, bu tedbirler 2022 yılında yaklaşık 800 milyon dolarlık ithalata etkide bulanarak, yerli üreticilerimizi koruma altına alarak ülkemizdeki istihdamın ve üretimin artışına öncelik verilmektedir.

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