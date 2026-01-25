İSTANBUL 16°C / 10°C
25 Ocak 2026 Pazar
Ekonomi

81 ilde denetim fırtınası: 122 milyon lira ceza kesildi

2025 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen geniş çaplı denetimler, 81 ildeki sosyal hizmet kuruluşlarına toplam 122 milyon lira ceza getirdi.

25 Ocak 2026 Pazar 13:14
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara yönelik hizmet veren kamu ve özel kuruluşlarda hizmet kalitesini artırmak amacıyla geçen yıl 81 ilde 7 bin 624 denetim yaptı.

Bakanlık, yaptığı denetimlerle kadın kuruluşları, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım ve rehabilitasyon kuruluşları ile çocuk bakım ve koruma hizmeti sunan merkezleri mercek altına alıyor. Denetimlerde ihtiyaçlar, eksiklikler ve geliştirmeye açık alanlar tespit edilerek kayıt altına alınıyor, kuruluşların fiziki yapıları, yaşam alanları ve güvenlik şartları detaylı şekilde inceleniyor.

Özel bireylere, yaşlılara, kadınlara ve çocuklara daha iyi hizmet sunulması için yapılabilecekler üzerinde durulurken, 2025 yılı içerisinde 81 ildeki kamu ve özel kuruluşlara yönelik 7 bin 624 denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucu ilgili kuruluşlara 122 milyon lira idari para cezası uygulandı ve kamu alacağı tahakkuk ettirildi.

DENETİMLER 2026 YILINDA DA ARALIKSIZ SÜRECEK

Bakım kuruluşlarına yönelik denetim faaliyetleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla 2026 yılı içerisinde de düzenli periyotlarla aynı kararlılıkla ve titizlikle sürdürülecek. Vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal hizmetlere erişimi önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da öncelikli hedef olmaya devam edecek.

DENETİMLERDE HİZMETLER YERİNDE DEĞERLENDİRİLİYOR

İncelemelerde, kuruluşların yalnızca fiziki şartları değil aynı zamanda merkezlerde görev yapan personelin mesleki yeterlilikleri, bakım ve gözetim süreçlerindeki uygulamaları da gözden geçiriliyor, sunulan hizmetlerin kalitesini artırmaya yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

Bakanlık yetkilileri, kuruluşlarda konaklayan bireylerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için atılabilecek adımlar üzerine değerlendirmelerde bulunuyor. Hizmetlerin güçlendirilmesi, bakım standartlarının yükseltilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruluyor.

GÜVENLİ, SAĞLIKLI VE NİTELİKLİ BAKIM HEDEFİ

Bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin temel amacı, sosyal hizmet kuruluşlarında sunulan hizmetlerin niteliğini artırmak ve hizmet alan bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek. Denetim faaliyetleri yalnızca kontrol odaklı değil, aynı zamanda rehberlik ve iyileştirme anlayışıyla yürütülüyor.

