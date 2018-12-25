81 milyona yeni yıl müjdesi
Başkan Erdoğan, yılın son grup toplantısında çalışma ve iş hayatına dönük bir dizi teşvik müjdesi verdi. Erdoğan yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu.
AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 milyona dönük müjdeler verdi. İş dünyasına dönük istihdam teşvikleri açıklayan Erdoğan yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu.
İŞÇİNİN VERGİSİ DEVLETTEN
“Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz” diyen Erdoğan bu kapsamda 2019 ve 2020’de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletin üstleneceğini duyurdu.
YENİ MAKİNEYE KDV YOK
Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18’e çıkardıklarını bildiren Erdoğan, “İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.” dedi.
TEŞVİKLER 1 YIL UZADI
Erdoğan “İş dünyamızda da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacaktır” diye konuştu.
İŞ DÜNYASINA PRİM DESTEĞİ
Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan olarak uygulanacağını belirterek, bu teşviklerin de iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.
ASGARİ ÜCRET OYLAMASI
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıklandığını anımsatan Erdoğan, “Nasıl buldunuz? Oylayalım, kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten işveren, işçi, bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı” diye konuştu. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakamın, evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebildiğine dikkati çeken Erdoğan, asgari ücrette yüzde 26’nın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini vurguladı. “Şu artış çok önemli. Bunu Bay Kemal’in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz.” ifadesini kullanan Erdoğan, asgari ücretin net 417 lira arttığını hatırlattı. İşçiler ve işverenler için olabilecek en iyi rakamı belirlemek amacıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamın Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olmasının bütün hanelere sevinç, bereket getireceğini söyledi.
ELEKTRİK VE GAZDA YÜZDE 10 İNDİRİM
Yeni yılda elektrik ve doğalgaz yüzde 10 indirimli olacak. Erdoğan indirimi açıklarken şunları söyledi: “Bunu özellikle Bay Kemal’in dinlemesi lazım. Hani ‘hiçbir şey yapılmıyor’ diyor ya, şimdi nelerin yapıldığını iyi duyması lazım ama onu bir kanara koyalım, milletim duysun yeter. Yılbaşından itibaren elektrik fiyatlarında konutlarda yüzde 10 indirim yapıyoruz. Aynı şekilde konutlarda ve küçük-orta ölçekli işletmeler ile ticarethanelerde kullanılan doğal gazın fiyatında da yüzde 10’luk bir indirime gidiyoruz. Elektrik ve doğal gaz indirimlerinin milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
İhracatta 170 milyar doları göreceğiz
“İhracat yüzümüzü güldürmeye devam ediyor” diyen Erdoğan şunları söyledi: “Yıl sonu itibarıyla yeni bir rekor kırarak, buradan şimdi Bay Kemal’a bir müjde vermemiz lazım, 170 milyar dolar rakamını göreceğiz. Bu, Bay Kemal için müjde mi yoksa çok farklı bir şey mi olur bilemem. Daha önemlisi Bay Kemal, cari açık azalıyor. Gelişmeler bize, sene sonunda cari işlemler açığını 30 milyar doların altına çekmiş olacağımızı işaret ediyor. Enflasyonu da önümüzdeki yıl, hedeflerimize uygun seviyeye geriletmekte kararlıyız. Attığımız her adım büyümemizi, gelişmemizi, güçlenmemizi devam ettirmeyi hedefliyor. Mesela, önümüzdeki yıl satın alma paritesine göre, dünyanın 13’üncü büyük ekonomisi olmaktan bir sıra yükselişle 12’nciliğe yükseleceğiz.”
Turizmde çok iyi bir yılı geride bıraktıklarına işaret eden Erdoğan, “Önümüzdeki yıl yeni ve daha büyük atılımların hazırlıkları içindeyiz. Bu çerçevede 2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan ediyoruz.” dedi.
MÜJDELER PAKETİNDE NELER VAR
Albayrak: Güçlü performansı müjdelerle taçlandırdık
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın elektrik ve doğalgaz indirimleri ile teşvik paketini de içeren müjde paketini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Albayrak, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.
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