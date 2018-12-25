81 milyona yeni yıl müjdesi

AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 81 milyona dönük müjdeler verdi. İş dünyasına dönük istihdam teşvikleri açıklayan Erdoğan yılbaşından itibaren elektrik ve doğal gazda yüzde 10 indirim yapılacağını duyurdu.

İŞÇİNİN VERGİSİ DEVLETTEN

“Önümüzdeki dönemde vergi politikalarını bütüncül ve adil bir anlayışla gözden geçirecek, yatırım, üretim ve istihdam teşviklerine devam edeceğiz” diyen Erdoğan bu kapsamda 2019 ve 2020’de ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerini devletin üstleneceğini duyurdu.

YENİ MAKİNEYE KDV YOK

Kadın, genç ve engelli istihdamındaki teşvik süresini 12 aydan 18’e çıkardıklarını bildiren Erdoğan, “İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi şartı aranmaksızın 2019 yılı boyunca; araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın yeni makine ve teçhizat alımlarında KDV alınmayacak.” dedi.

TEŞVİKLER 1 YIL UZADI

Erdoğan “İş dünyamızda da özellikle istihdam alanında katkı sağlamak için bazı destekleri uygulamaya geçiriyoruz. Bu çerçevede ilk olarak bölgesel istihdam teşvikini bir yıl daha uzatıyoruz. Halen 51 ilimizde ve 2 ilçemizde işverenlere sağladığımız 6 puanlık SGK teşviki devam edecek. 2018 yılında 9 ay olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki yıl 12 ay boyunca vereceğiz. Bu destek 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran işyerleri için 101 lira, 500’ün altında sigortalı çalıştıran işyerleri için ise 150 lira olacaktır” diye konuştu.

İŞ DÜNYASINA PRİM DESTEĞİ

Erdoğan, sigorta prim teşviki uygulamasının gelecek yıl 500 ve üzeri sigortalı çalıştıran iş yerleri için 3 puan, 500’ün altında sigortalı çalıştıran iş yerleri için ise 5 puan olarak uygulanacağını belirterek, bu teşviklerin de iş dünyasına hayırlı olmasını diledi.

ASGARİ ÜCRET OYLAMASI

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2019 için asgari ücreti net 2 bin 20 lira olarak açıklandığını anımsatan Erdoğan, “Nasıl buldunuz? Oylayalım, kabul edenler? Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Zaten işveren, işçi, bütün sendikalar burada adeta ittifakla kararı aldılar ve Bakanımız da açıklamayı yaptı” diye konuştu. Bekar bir işçinin ücretini ifade eden bu rakamın, evli ve çocuklu olma durumuna göre daha da yükselebildiğine dikkati çeken Erdoğan, asgari ücrette yüzde 26’nın üzerinde bir yükseliş gerçekleştiğini vurguladı. “Şu artış çok önemli. Bunu Bay Kemal’in çok iyi bilmesi lazım ama anlamaz.” ifadesini kullanan Erdoğan, asgari ücretin net 417 lira arttığını hatırlattı. İşçiler ve işverenler için olabilecek en iyi rakamı belirlemek amacıyla yürütülen uzun ve yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bu rakamın Türkiye’ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, yeni yılın bu müjdelerle karşılanmış olmasının bütün hanelere sevinç, bereket getireceğini söyledi.