Açıklanan 2019 bütçesi ile 81 milyonun yaşam standardının yükseltilmesi hedefleniyor

Hükümet, 2019 bütçesiyle emekli, memur, işçi, iş arayan tüm kesimleri korumaya aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 bütçesiyle 81 milyonun yaşam standardının yükseltilmesinin hedeflendiği mesajını verirken, "İşçi, memur, emekli haklarını koruduk. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yaşlılara tanınan hakları devam ettirdik. Yaşam standartlarını yükselttik, yükseltmeye de devam edeceğiz" dedi. Meclis Genel Kurulu'nda 12 günlük bütçe maratonu başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hakkında Genel Kurul'a hitap etti. Albayrak büyüme, enflasyon, 2019 beklentileri, istihdam başta olmak üzere ekonomideki gelişmelere ilişkin şu mesajları verdi

YEP ETKİSİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI

Yeni Ekonomi Programı (YEP) sonrasında dengeleme süreci kur ve faizlerden sonra enflasyon göstergelerinde etkisini göstermeye başladı. Aralık 2018'de de enflasyonla mücadelede güçlü performans yakalanacak. YEP'teki hedefler yakalanacak. Bu yıl cari açığın da 36 milyar doların altında olmasını bekliyoruz. Merkezi hükümet bütçe açığının GSYH'ye oranını 2018'de yüzde 1.9, 2019'da yüzde 1.8 tahmin ediliyor. 2019'da bütçe açığının 80.6 milyar lira olmasını bekliyoruz. Bütçemizde tek seferlik gelirlere yer vermedik. Bütçemizin en önemli özelliği tasarruftur.

SOSYAL HARCAMADA TASARRUF YOK

Bütçenin yüzde 17'sini, 161 milyar lirayı eğitime, 157 milyar lirayı da sağlığa ayırıyoruz. Yerel yönetimlere ayrılan kaynak 93.6 milyar liraya ulaştı. Sosyal harcamalara ayrılan kaynak 62.1 milyar liraya çıkarıldı. Bu da bütçenin yüzde 6.5'ine denk geliyor.

(Sabah)