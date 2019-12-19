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Ekonomi

85 bin ihracatçıya e-Devlet kolaylığı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) hayata geçirdiği uygulama ile 85 bin ihracatçı, artık birlik üyeliği sorgulama ve doğrulama işlemlerini e-Devlet’ten de yapabilecek.

19.12.2019  01:12 - Güncelleme: 19.12.2019  01:12

İhracatçılar, e-Devlet’ten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların önündeki her türlü engeli kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, TİM’in dijital dönüşüm sürecini başlattığı 2019 öncesinde ihracatçının fiziki ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini, 13 Aralık’tan itibaren ise e-Devlet’ten de artık yapılabildiğini bildirdi. Gülle “Bunların yanı sıra AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, TİM Mobil aplikasyonuna anlık olarak düşüyor” dedi.

 

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