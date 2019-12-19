85 bin ihracatçıya e-Devlet kolaylığı

19.12.2019 01:12 - Güncelleme: 19.12.2019 01:12

İhracatçılar, e-Devlet’ten ihtiyaç duydukları her anda alabilecekleri belgeyi, müşavirlik ve bankacılık işlemlerinde, hal kayıt belgesi olarak ve ikili iş görüşmelerinde referans mektubu içinde ek belge olarak da kullanabilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatçıların önündeki her türlü engeli kaldırmaya devam ettiklerini belirterek, TİM’in dijital dönüşüm sürecini başlattığı 2019 öncesinde ihracatçının fiziki ziyareti ile ancak yapılabilen üyelik sorgulama ve doğrulama hizmetlerinin, önce sadece TİM web sitesinden gerçekleştirilebilir hale geldiğini, 13 Aralık’tan itibaren ise e-Devlet’ten de artık yapılabildiğini bildirdi. Gülle “Bunların yanı sıra AloTİM ile ihracatçının soru ve taleplerine 7/24 hızlı bir şekilde cevap veriyoruz. Raporlarımız, faaliyetlerimiz, ihracat ile ilgili duyurularımız, TİM Mobil aplikasyonuna anlık olarak düşüyor” dedi.