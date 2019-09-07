88'inci kez kapılarını açtı! Çin ile Türkiye ilişkilerini güçlendirecek

İZFAŞ tarafından 6-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 88. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), görkemli bir törenle açıldı. Partner ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti olan İEF'nin, odak ülkesi ise Hindistan. İstanbul bu yıl fuarın onur konuğu kenti olurken, 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla EXPO 2023'e hazırlanan Kahramanmaraş da, çeşitli etkinliklerle İFE'ye renk kattı. Açılış töreni Kültürpark'taki Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Hindistan ve Çin'in milli marşları da okundu. Ardından Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen ekibin dans gösterisi sahnelendi. Program, Anadolu Ateşi Dans Gösterisi ile renklendi.

'ÇİN BİZİM DÜNYADA EN ÇOK TİCARET YAPTIĞIMIZ ÜÇÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDADIR'

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan fuarda yaptığı konuşmada, "İEF'nin mirasını gelecek kuşaklara aktarmak için el birliği ile çabalıyoruz. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisine açılışının sembolü olan fuar, Egelilerin hayatında güzel bir anıdır. Biz çocukken bir bayramda bir de fuar açılınca sevinirdik. 2018 verilerine göre Çin ile ticaret hacmimiz 23 milyar 600 milyon dolara ulaştı. Çin bizim dünyada en çok ticaret yaptığımız 3. ülke konumundadır. Bugün buraya yapmış oldukları katılım ile dengeli ve sürdürülebilir iş birlikleri için önemli adımı atmış oluyoruz. Dün akşamki heyet görüşmeleri ve bugünkü gelişmelerle bu birlikteliği sadece ticaret ortaklığı değil, aynı zamanda yatırım ortaklığı olma yönünde ilk adımları atmış oluyoruz. Biz taşları yerinden oynatmaya başladık. Bundan böyle inşallah her şey daha güzel olacak" dedi.