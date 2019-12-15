894 lira taksitle ev fırsatı için başvurular başlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içinde açıkladığı ‘100 bin sosyal konut projesi’ ile ilgili detaylar belli oldu. 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari özelliklerde 81 ilde yapılacak sosyal konutların hangi ilde kaç paraya satılacağı henüz belli olmadı. Ancak TOKİ tarafından paylaşılan örnek tabloya göre konutların peşin fiyatı 140 bin ile 210 bin lira arasında olacak. Satış fiyatının yüzde 10’u peşin alınacak olan konutların taksit tutarı ise 894 lira-1.341 lira aralığında. Sabit taksitle ve 240 ay vadeyle satılacak konutlar için yüzde 10’luk peşinat bedeli düşüldükten sonra Ziraat Bankası tarafından yüzde 0.49 faizle kredi kullandırılacak.

EN DÜŞÜK 228 BİN TL

Böylece taksiti 894 lira ve peşin satış fiyatı 140 bin lira olan bir konuta 240 ay vadeyle vatandaş 228 bin liraya sahip olabilecek. Taksit tutarı 1.341 lira ve peşin satış fiyatı 210 bin lira olan konuta ise 324 bin liraya kredi kullanılarak sahi olunabilecek. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 bin konut için başvurular ise yarın başlayacak. 15 Ocak’a kadar talepler toplanacak.

BAŞVURU BEDELİ 500 TL

Başvuru sırasında 2+1 konutlar için 500 TL, 3+1 konutlar için de 1.000 TL başvuru bedeli alınacak. Konutların adet, metrekare ve kesin fiyat bilgileri talepler toplandıktan sonra yapılacak ihale sonrası kesinlik kazanacak. Sosyal konutlar Türkiye’deki 7 coğrafi bölgeye göre farklı mimari izler taşıyacak. 100 bin konutun 10 bini İstanbul’da, 4 bini ise Ankara’da yapılacak. Ankara’da 3 ilçedeki bazı projeler belirlendi. Ankara’nın Sincan ilçesinin Saraycık Mahallesi’nde 2 bin 300 konut, Beypazarı’nda 500 konut, Nallıhan’da ise 200 konut yapılacağı öğrenildi.