9. Blok'ta doğal gaz sondaj çalışması başladı

Fayyad, Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye ve 9. Blok'ta çatışma yürüten "TotalEnergies" yetkilileri ile Beyrut Havalimanı'nda ortak basın toplantısı düzenledi.

Fransız TotalEnergies'e ait "Transocean" adlı sondaj gemisinin Kana Gaz Sahası'na 9. Blok'a ulaştığını belirten Fayyad, "2-3 ay içerisinde sondaj çalışmalarının sonucunu elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TotalEnergies'in sondajın yapılacağı bölgede olası "gaz rezervi" konusunda çok iyimser olduğunu aktaran Fayyad, gazın çıkarılması sürecine birkaç adım kaldığını aktardı.

Beyrut Havalimanı'nın sondaj gemisine takviye gönderilmesi için lojistik bir üs olarak kullanılacağını dile getiren Fayyad, Gulf Helicopters Şirketi'nin sondaj gemisinin tüm personelini havalimanından taşıyacağını belirtti.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye de Beyrut Havalimanı'nın yanı sıra Beyrut Limanı'ndan da sondaj gemileri için karadan gerekli olan tüm desteklerin sağlanacağını ve bu konuda çalışmaların bugün itibarıyla başladığını kaydetti.

Katar, Fransa ve İtalya'ya ait şirketlerin doğal gaz arama çalışmaları yapacağı 9. Blok Lübnan'ın güney sularında yer alıyor.

Lübnan, 27 Ekim 2022'de, İsrail ile tartışmalı deniz sınırının çiziminde anlaşmaya vardıktan sonra gaz arama faaliyetlerine hız vermişti.

