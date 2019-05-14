23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0604
  • 6,8052
  • 253.239
  • 86.282
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

9 günde 10 milyonluk hareket

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bağlıkaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizme ciddi bir hareket getireceğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bağlıkaya “3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye’de” dedi. Bağlıkaya, erken rezervasyon döneminin sona erdiğini anımsatarak “Zaten şu andan otellerin çoğu dolu. Nisan sonunda erken rezervasyon bitti zaten tatilini almak isteyenler organizasyonlarını yaptı. Erken rezervasyonun son evresinde de bu 9 günlük tatil belli olunca daha da güzel oldu.” diye konuştu.      

Kültür turuna ilgi arttı

Yaz tatilinde seyahat eden yerli turistin yine genel olarak Antalya bölgesine ilgi gösterdiğini ifade eden Bağlıkaya, “Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda. Yaz tatilinde yalnızca deniz, kum, güneş değil kültürel seyahatler, kültür turları da ciddi ilgi görüyor. İç turizmde de ciddi bir turizm ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu mevsim itibarıyla kültür turları daha hesaplı oluyor, tavsiye ediyoruz” dedi.

Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti

Turizmde tüm zamanların rekorunu kırmayı sürdüren Antalya’da, 10 Mayıs itibarıyla 2 milyon turist sayısı geçildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak’tan 12 Mayıs 2019 tarihine kadarki süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla, sadece Antalya Havalimanı’na gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 149 bin 565’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 710 bin kişinin geldiği kentte, bu yılki turist artışı 440 bin civarında oldu. 1-12 Mayıs tarihlerinde ise kente 623 bin turist geldi. 

E-5 Karayolu’nda “makas” terörü kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'silah ruhsatı' açıklaması

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

İşte yeni iPhone modellerinin özellikleri

Almanya'da şüpheli ölümler zinciri

Almanya'da şüpheli ölümler zinciri

Anneler Gününde FLO indirimi

Anneler Gününde FLO indirimi

'Biraz gönlüm kırıldı'

'Biraz gönlüm kırıldı'

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

İBB Meclisinde bir çok konuda indirim teklifleri kabul edildi

Karlar eriyince ortaya çıktı

Karlar eriyince ortaya çıktı

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'

'Rusya ile çalışmak isteriz, onlar da bizimle çalışmak istiyor'
 

POPÜLER HABERLER

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Yokolşuş isyanı: Paris´in ünlü merdivenleri sahte kanla kaplandı

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Temmuz'da emekliye en az 1.185 TL

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

Sinemanın efsane yıldızı hayatını kaybetti

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

Bir zamanlar 'Dük'lerin gemisiydi, şimdi ise...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA