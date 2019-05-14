9 günde 10 milyonluk hareket
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, Bağlıkaya, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin turizme ciddi bir hareket getireceğini söyledi.
Bağlıkaya “3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye’de” dedi. Bağlıkaya, erken rezervasyon döneminin sona erdiğini anımsatarak “Zaten şu andan otellerin çoğu dolu. Nisan sonunda erken rezervasyon bitti zaten tatilini almak isteyenler organizasyonlarını yaptı. Erken rezervasyonun son evresinde de bu 9 günlük tatil belli olunca daha da güzel oldu.” diye konuştu.
Kültür turuna ilgi arttı
Yaz tatilinde seyahat eden yerli turistin yine genel olarak Antalya bölgesine ilgi gösterdiğini ifade eden Bağlıkaya, “Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda. Yaz tatilinde yalnızca deniz, kum, güneş değil kültürel seyahatler, kültür turları da ciddi ilgi görüyor. İç turizmde de ciddi bir turizm ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu mevsim itibarıyla kültür turları daha hesaplı oluyor, tavsiye ediyoruz” dedi.
Antalya’ya gelen turist sayısı 2 milyonu geçti
Turizmde tüm zamanların rekorunu kırmayı sürdüren Antalya’da, 10 Mayıs itibarıyla 2 milyon turist sayısı geçildi. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, 1 Ocak’tan 12 Mayıs 2019 tarihine kadarki süreçte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla, sadece Antalya Havalimanı’na gelen yabancı turist sayısı 2 milyon 149 bin 565’e ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde 1 milyon 710 bin kişinin geldiği kentte, bu yılki turist artışı 440 bin civarında oldu. 1-12 Mayıs tarihlerinde ise kente 623 bin turist geldi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.