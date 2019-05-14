9 günde 10 milyonluk hareket

Bağlıkaya “3 milyona yakın kamu çalışanı var biliyorsunuz, aileleriyle birlikte düşünüldüğünde ciddi bir kitle tatile girmiş olacak. Dolayısıyla biz 8-10 milyon vatandaşımızın hareket edeceğini düşünüyoruz. Tabii ki herkes otellere, tatil bölgelerine gidecek değil, aile ziyaretleri de yapanlar olacak ama ciddi bir hareket olacak Türkiye’de” dedi. Bağlıkaya, erken rezervasyon döneminin sona erdiğini anımsatarak “Zaten şu andan otellerin çoğu dolu. Nisan sonunda erken rezervasyon bitti zaten tatilini almak isteyenler organizasyonlarını yaptı. Erken rezervasyonun son evresinde de bu 9 günlük tatil belli olunca daha da güzel oldu.” diye konuştu.

Kültür turuna ilgi arttı

Yaz tatilinde seyahat eden yerli turistin yine genel olarak Antalya bölgesine ilgi gösterdiğini ifade eden Bağlıkaya, “Kültür turlarında ise ağırlıklı olarak Kapadokya, Karadeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var. Bu bölgelerde kültür turları yaklaşık 3 misli artmış durumda. Yaz tatilinde yalnızca deniz, kum, güneş değil kültürel seyahatler, kültür turları da ciddi ilgi görüyor. İç turizmde de ciddi bir turizm ülkesi olma yolunda ilerliyoruz. Bu mevsim itibarıyla kültür turları daha hesaplı oluyor, tavsiye ediyoruz” dedi.