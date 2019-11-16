9 günlük ara tatilde 50 bin rezervasyon

Dünyanın birçok ülkesinde de uygulanan ara tatil uygulamasının Türkiye’deki ilk örneği, dün başladı. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 25 Kasım Pazartesi gününe kadar 9 gün tatil yapacak. Turizm sektörünün de uzun yıllardır ısrarla talep ettiği ara tatil uygulamasının ilk örneğinde bazı turizm bölgelerindeki turizmci taleplerden memnun, bazı bölgelerdekiler ise henüz ara tatil bilinci oluşmadığı için talep görmediklerini açıkladı. Özellikle havaların sıcak gittiği Antalya’nın en yoğun talebi gördüğü ara tatilde, Türkiye genelinde şu ana kadar 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığı açıklandı.

SON DAKİKA BEKLENTİSİ

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye’deki tatil alışkanlığının daha çok son dakika üzerine olduğunu söyledi. Ayık, henüz ara tatil bilinci oluşmadığını, taleplerin yeni yeni gelmeye başladığını kaydetti. Sıcak hava nedeniyle sahillerin daha çok talep gördüğünü kaydeden Ayık, Kapadokya, Pamukkale, Doğu ve Güneydoğu turlarının da ilgi gördüğünü söyledi. Nisan ara tatili ve önümüzdeki yıllarda ara tatil bilincinin daha artacağını belirten Ayık, mevsimsel şartlar göz önüne alınarak Türkiye’nin üç bölgeye ayrılması, ara tatillerin de bölgelere göre belirlenmesi gerektiğini söyledi. Bu şekilde kasım ve nisan aylarının tamamının tatil yapılabilecek hale getirilmesini beklediklerini belirten Ayık, “Turizm sektörü ve tatilciler açısından daha etkili olur. Birçok Avrupa ülkesinde de bu şekilde uygulanıyor” diye konuştu.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da ilk ara tatil olmasından dolayı insanların tam adapte olamadığını, çok ciddi bir hareketlilik görülmediğini söyledi. Kış tatil döneminde daha çok kaplıca- termal ve kayak turizminin öne çıktığını anlatan Bağlıkaya, kayak tesislerinde yeteri kadar kar olmayışı, kaplıca-termal turizminin de çocuklara hitap etmemesinden dolayı bu iki alan açısından ara tatilin etkisinin görülmediğini kaydetti. Bağlıkaya, “İlk ara tatil olması sebebiyle çok büyük hareket yok, ama zamanla oturacaktır ve insanlar buna göre tatillerini planlayacaktır” dedi.

‘UYGUN BİR ZAMAN’

Ara tatilin sektör olarak uzun yıllardır talep ettikleri bir uygulama olduğunu belirten Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı ise “Bu sene ilk defa tescili olacak ve düşük sezona denk geliyor. Ancak havalar Antalya’da çok iyi gidiyor ve tatil için uygun bir zaman” diye konuştu.

NİSAN TALEP ALIYORUZ

Ara tatil döneminde şu ana kadar Türkiye genelinde yaklaşık 50 bin kişinin tatil rezervasyonu yaptırdığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, nisan ayındaki ara tatil için de şimdiden taleplerin alınmaya başladığını açıkladı. Türkiye’nin bölgelere göre ayrılarak kasım ve nisan aylarının tamamının tatil ayı olmasını istediklerini belirten Atmaca, “Bizim yetkililerden talebimiz, hem sezonu canlandırmak, hem de daha fazla tüketiciye ulaşmak için okulların bölgelere bölünerek kasım ve nisan ayının tamamına yayılması. Nisanda sezonu daha erken açacağız, kasımda da daha geç kapatacağız. Hem sezon başı, hem sezon olduğu içinde fiyatlarda çok daha ekonomik olacağından daha fazla tatilci yararlanabilir” dedi. Atmaca “Türkiye genelinde ara tatil satışları devam ediyor. İlk ara tatil açısından 50 bin gayet iyi bir rakam” ifadelerini kullandı.