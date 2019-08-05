900 bin Türk KOBİ’yi dünyaya taşıyacak
e-Ticaret ile alınan ürünün gönderimi için kurulan B2Direct adlı lojistik şirketi Türkleri ve Çinlileri dünyaya taşıdı. Şirketin CEO’su İbili “Amaç 900 bin Türk şirketi dünyaya açmak” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türk şirketlerin e-ticaret üzerinden ürünlerin dünyaya satması, üretimin ve istihdamın artması için bir lojistik ağı oluşturan B2Direct adlı Türk şirketi, kısa sürede Çinli KOBİ’lere de hizmet vermeye başladı. Yusuf İbili ve Sermet Çetin’in arkadaşlarını küçük sermayelerle ortak ederek kurdukları şirkete bugün dev yatırımcılar satın alma teklifleri yaparken, şirketle beraber dünyaya açılan Türk KOBİ’leri Polonya’ya porselen, Almanya’ya otomobil parçası satmaya başladı.
GÖNDERİM DE YAPIYOR
Türkiye’deki her e-ticaret şirketinin siparişlerini lojistik ağı ile ulaştırdıklarını anlatan İbili “Bugün Türk KOBİ’leri dünyaya açarken, 15 milyon Euro’luk iş hacmine ulaştık. Dünyada kişilere ait küçük ülkeler de dahil olmak üzere 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdik.Hedefimiz 800 KOBİ’mizin ürünlerini dünyaya satarak büyük bir katma değer sağlamak” dedi. Bugüne kadar 350 binden fazla gönderim yaptıklarını da anlatan İbili, şu ifadeleri kullandı: “B2CDirect’i e-ihracat sektöründe lojistik, işletmelerin pazar yerlerinde listelenmesi ve global ödeme sistemlerinde A’dan Z’ye tüm çözümleri sunmak için kuruldu. 2016 yılında, İstanbul merkezli olarak operasyonlara başladık ve kısa süre içerisinde Türkiye’de onlarca online tedarikçi ve teknoloji sağlayıcıları için tek ve lider e-ihracat çözüm ortağı olduk. Bugün, 230’dan fazla ülkeye tüm e-ihracat süreçleri için anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Türk firmalarının yurtdışına açılmasına destek olmak, bunu yaparken de Türkiye ekonomisinde ihracat noktasında katkı sağlayacak ticari ilişkiler geliştirilmesini sağlamak yatıyor. B2CDirect olarak 2019’un ilk 6 ayında 6,5 milyon Euro’ya yakın e-ihracat gerçekleştirdik. 6 ay içindeki verilere bakıldığında hacmin gelişmesinin hızlı olduğu ve her geçen ay artan bir ivme ile büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönemde 350 binden fazla gönderim yaptık.”
Ücretsiz ticaret kanalı da açtı
KOBİ’lere satış kanalı da açtıklarını anlatan İbili “Diyelim ki bir tedarikçi ya da üreticisiniz, Türkiye’de kaliteli ürünleriniz var ve siz bunu yurtdışı pazarlarında nasıl satacağınızı ya da nasıl iyi bir hacim yakalayacağınızı bilmiyorsunuz. Kendi online satış kanalınız yok, reklam ya da ekip yatırımı yapamıyorsunuz. İşte biz tam bu noktada devreye girerek KOBİ’lerin bu maliyetlerden kurtararak onların yurtdışındaki müşterilere ulaşmasını sağlıyoruz. Polonya’nın önde gelen e-ticaret şirketi Ceneo ile anlaştık. Her ölçekten işletmenin ürünlerini Polonya pazarına sunarak onları milyonlarca Avrupalı müşteriyle buluşturuyoruz. Şu anda Türkler ürünlerini Polonya’ya satıyor diyebiliriz” ifadelerini kullandı.
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