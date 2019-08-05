900 bin Türk KOBİ’yi dünyaya taşıyacak

Türk şirketlerin e-ticaret üzerinden ürünlerin dünyaya satması, üretimin ve istihdamın artması için bir lojistik ağı oluşturan B2Direct adlı Türk şirketi, kısa sürede Çinli KOBİ’lere de hizmet vermeye başladı. Yusuf İbili ve Sermet Çetin’in arkadaşlarını küçük sermayelerle ortak ederek kurdukları şirkete bugün dev yatırımcılar satın alma teklifleri yaparken, şirketle beraber dünyaya açılan Türk KOBİ’leri Polonya’ya porselen, Almanya’ya otomobil parçası satmaya başladı.

GÖNDERİM DE YAPIYOR

Türkiye’deki her e-ticaret şirketinin siparişlerini lojistik ağı ile ulaştırdıklarını anlatan İbili “Bugün Türk KOBİ’leri dünyaya açarken, 15 milyon Euro’luk iş hacmine ulaştık. Dünyada kişilere ait küçük ülkeler de dahil olmak üzere 200 ülkeye ihracat gerçekleştirdik.Hedefimiz 800 KOBİ’mizin ürünlerini dünyaya satarak büyük bir katma değer sağlamak” dedi. Bugüne kadar 350 binden fazla gönderim yaptıklarını da anlatan İbili, şu ifadeleri kullandı: “B2CDirect’i e-ihracat sektöründe lojistik, işletmelerin pazar yerlerinde listelenmesi ve global ödeme sistemlerinde A’dan Z’ye tüm çözümleri sunmak için kuruldu. 2016 yılında, İstanbul merkezli olarak operasyonlara başladık ve kısa süre içerisinde Türkiye’de onlarca online tedarikçi ve teknoloji sağlayıcıları için tek ve lider e-ihracat çözüm ortağı olduk. Bugün, 230’dan fazla ülkeye tüm e-ihracat süreçleri için anahtar teslim çözümler sunuyoruz. Türk firmalarının yurtdışına açılmasına destek olmak, bunu yaparken de Türkiye ekonomisinde ihracat noktasında katkı sağlayacak ticari ilişkiler geliştirilmesini sağlamak yatıyor. B2CDirect olarak 2019’un ilk 6 ayında 6,5 milyon Euro’ya yakın e-ihracat gerçekleştirdik. 6 ay içindeki verilere bakıldığında hacmin gelişmesinin hızlı olduğu ve her geçen ay artan bir ivme ile büyüdüğünü görüyoruz. Bu dönemde 350 binden fazla gönderim yaptık.”