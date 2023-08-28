92 milyon TL'lik dev hizmet

Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Şimşek Bulvarı'nın Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan başlayıp, 3 bin 500 metrelik açılmış olan kısmından sonraki etabı, Nalçik Bulvarı adı verilen Malatya yolu güzergâhına çıkacak olan 2 bin 600 metrelik kısmıyla ilgili çalışmalar bitirilerek 6 bin 100 metrelik ana arter tamamladı. Şehrin önemli arterlerinden birisi olan Şehit Üsteğmen Mustafa Şimşek Bulvarı devamının Malatya yoluna bağlantısının açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve önceki dönem Milli Savunma Bakanı, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, genel müdürler ve vatandaşlar katıldı.

Mehteran takımının marşları ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, törende yaptığı konuşmada, "Çok değerli bakanım sizlerin zamanında açmış olduğunuz Şehit Üsteğmen Bulvarımızın, Malatya yoluna bağlanacak boyutu ile ilgili çalışmayı tamamlamış bulunuyoruz. Sivas Caddemize alternatif bir yol oluşturan ve dolayısıyla hem konfor hem de trafiği rahatlatma açısından önem arz edip, zamandan, yakıttan tasarruf edecek şekilde hizmetlerimizle sizleri buluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

Kayseri'nin büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, "Bu yolumuz Melikgazi Belediyemiz önünden başlayıp, Yıldırım Beyazıt Mahallesi ve Kayabağ bölgesine kadar gelen bir yoldur. Kılıçaslan ve Alpaslan Mahallemizi geçmek suretiyle 6 kilometreden fazla olan bu yolumuzun en önemli kısmı taşkın kanalı da geçen ve bu bölgeye gelip, Malatya yoluna bağlanan kısmıydı. Büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını yaşatmayan özellikte olduğunu sizler de bilmektesiniz. Bizler bu konforu ulaşım bağlamında daha iyi noktalara taşımak, yeni oluşan bölgelere hareket kazandırmak, aynı zamanda imar hareketlerini de hızlandırmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

"RAYLI SİSTEM HATTINI 48 KİLOMETREYE ULAŞTIRDIK"

Büyükkılıç, Kayseri'yi adeta doğudan batıya, kuzeyden güneye bir ağ şeklinde örerek, bu çalışmaları yaptıklarını, hem raylı sistemle hem de diğer boyutlarıyla çalışmalarda zenginlik oluşturduklarını vurgulayarak, "Sizlerin zamanında 36 kilometre bir raylı sistem yapılmıştı, değerli bakanlarım hem Talas bölgesine hem de Şehir Hastanesi tarafına eklenen boyutlarıyla 48 kilometreye ulaştırdık. Vatandaşımız, 80 dakika içerisinde aktarma ücreti vermeden şehrimizin doğusundan batısına rahatlıkla ulaştığı, istediği zaman diğer araçlarımızı kullanarak, hiçbir ücret vermeden şehrimizdeki ulaşım imkânlarından faydalanıyor" ifadelerini kullandı.

"4,5 SENEDE YENİ YOLLAR AÇTIK"

Yaklaşık 4,5 sene içerisinde açmış oldukları yeni yollara parantez açan Başkan Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Erciyes Üniversitesi Anayurt Çıkışı, İldem D Konutları İmar Yolu, Beydeğirmeni Besi Bölgesi Yol Yapımı, Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi, Oymaağaç 5096.Cadde (Kumsmall Avm Kuzeyi), Serbest Bölge Giriş Yolu, Bekir Yıldız Bulvarı 4.Etap (Şehir Hastanesi-Zafer Caddesi Arası), Hulusi Akar Bulvarının Viyadük Bağlantısı, Bekir Yıldız Bulvarı-Osman Kavuncu Bulvarı Arası Bağlantı Yolu, Şeker Fabrikası'nın içerisinden geçen ana arterimiz ki çok önem arz etmekte, ağır vasıta araçların oradan geçmesini sağlamak suretiyle şehrimize en güzel hizmeti veren bir çalışma örneğidir. Yakut Mahallesi Dünya Ticaret Merkezi ve Fuzuli Caddesi Arası, İstasyon Caddesi-Seyyid Burhaneddin Bulvarı Yol Çalışması, Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Alanı Yol Düzenlemesi, Millet Bahçemizin hemen yanı Erişim Yolu ki Hisarcık Caddemizden Çay Bağları'na giden geçen bir hat oluşturmak suretiyle hem ulaşımı rahatlatma hem de imarlaşma açısından önemli bir çalışmaya katkı sunmaktadır. Hacılar Hisarcık Arası Yol Yapım ve Genişletme, Erkilet Hıdırellez Yolu, Argıncık Fevzioğlu Mahallesi, Erenköy Mahallesi 1.Etap, Kuruköprü Mahallesinde Köprü ve Yol Yapımı, Beyazşehir Mahallesi Osman Özcan Caddesi, Mustafa Şimşek Bulvarımızın Devamı, ayrıca Prof. Dr. Aykut Özdarendeli Caddesi, aşıyla yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ismini vermiş olduğumuz caddedir. Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı, Erenköy 2.3. Etap ve Sukunet Sokak, Eşref Bitlis Bulvarı, Argıncık Eski Hal Önü Yol Çalışması, Talas Raylı Sistem Güzergahındaki yapılan kavşak ve yol çalışmaları, Erkilet Osman Gazi Mahallesi 30 Metre İmar Yolları, Erkilet Ertuğrul Gazi Mahallesi 30 Metre İmar Yolları ve Sivas Bulvarı Kocasinan Bulvarı Arası Yol Çalışması bu bölgede de Galericiler Sitemizdeki çalışmayla hem imar hem de konfor açısından hizmet verilmiştir. Bu yapmış olduğumuz yol ile de 30 metre genişliğinde, yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki boyutuyla, hem standardı hem kalitesi ile önem arz etmektedir."

BÜYÜKKILIÇ'TAN YENİ YOLLARA "BİSİKLET YOLU" VURGUSU

Büyükkılıç, yeni yapılan yollara bisiklet yollarını da dâhil ettiklerini ifade ederek, "Geçmiş dönemde yine sayın bakanımızın başlatmış olduğu her yolun yanında bisiklet yolu ve iyileştirme çalışması ile birlikte bizim bu dönemde yapmış olduğumuz çalışmaları da devam ettirirken, bisiklet yollarını da mutlaka olmazsa olmaz olarak ana arterlerimize eklemek suretiyle Kayseri'mizi bir bisiklet şehri yapma yolunda da çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" dedi.

"92 MİLYON TL'LİK YATIRIMA İMZA ATTIK"

Bu yol çalışmasının yaklaşık 92 milyon TL'lik yatırıma imza atıldığını vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayseri'mize yakışan boyut oldu. İlçelerimizle, Büyükşehir'imizle el ele vermek suretiyle, siz bakanlarımızın, değerli milletvekillerimizin, sayın valimizin yapıcı yaklaşımıyla, dayanışma içerisinde berekete vesile oluyor, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşuyoruz. Kayseri'mizin güzel insanları bu hizmetleri hak ediyor, ne yapsak azdır. Onlar bizi seviyor, bizlere hizmet fırsatı veriyor, bizler de aşk ile çalışan yorulmaz anlayışıyla el ele vermek suretiyle koşarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Merkezimizi ihya ve imar ederken, taşra ilçelerimizin de her birinde hem yollarımızla hem kaldırımlarla hem yayla yollarıyla hem tarım ve hayvancılıkla hem de sosyal tesislerimizle yaptığımız çalışmaları insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla sürdürüyoruz."

BÜYÜKKILIÇ, AKILLI ULAŞIMA DİKKAT ÇEKTİ

Başkan Büyükkılıç, akıllı ulaşım kapsamında da çok önemli çalışmalar yaptıklarına işaret ederek, "Ayrıca akıllı şehir mantığı içerisinde akıllı kavşak çalışmalarıyla hem yeşil dalga hem dijital çalışmalarla merkezi denetleme anlayışını hayata geçiriyoruz. 174 adet karayolu sinyalizasyon noktasının ana arterler üzerinde yer alan 125 adet kavşağımıza akıllı kavşak imalatı yapılmış olup, Trafik Kontrol Merkezi'nden yönetmekteyiz. Trafik Kontrol Merkezi'nden 300 adet kamera ile ana arterler ve kavşaklar izlenmektedir" şeklinde konuştu.

Büyükkılıç, ulaşımdaki konforu artırma çalışmalarını sürdürdüklerini, altyapı kuruluşlarının yanı sıra, Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne de uyum içerisinde çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ÖZHASEKİ: "ÖMRÜMÜZ HİZMETLE GEÇİYOR"

Hayırseverler ile birlikte Kayseri'ye kazandırılan tesislerin, yapılan güzel işlerin ya temelini atmaktan ya da açılışını yapmaktan adeta yorulduklarını ifade eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise yakın süreçte Kayseri'de açılışı yapılan ve temeli atılan tesisleri sıraladı. Geçmişten bugüne Kayseri'ye hizmet için yola çıktıklarında gece gündüz demeden, mazeret üretmeden çalışma sözünde durduklarını paylaşan Bakan Özhaseki, şehrin gelişmesinde dinamo görevi gören belediyelerin yanı sıra, iş insanlarının, hayırseverlerin ve çalışkan Kayserililerin emeği olduğunu sözlerine ekledi. Özhaseki, Kayseri'de insanların ne isterse bulabildiğini kaydederek, 'şehirlerin geleceği, o şehirde yaşayan yerel yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır' ifadesinde bulundu. Bakan Özhaseki, konuşmasının sonunda Kayseri'de kurumlar arasında müthiş bir uyum ve gayret olduğunu da sözlerine ekleyerek, sözü 6 Şubat depremlerine getirdi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile birlikte diğer belediye, kurum kuruluşların da bölgeye yönlendirilerek yaraların sarıldığını dile getiren Özhaseki son olarak açılışı yapılan yolu sadece bir cadde olarak görmemek gerektiğini, yolun medeniyet olduğunu bildirdi. Özhaseki, AK Parti iktidarında 6 bin kilometre bölünmüş yol varken, 29 bin kilometreye çıkarıldığını belirterek, "Ömrümüz hizmetle geçiyor. Hizmet siyasetini önceliyoruz, şimdiye kadar da Allah razı olsun sizler bu gördüğünüz için destek veriyorsunuz. İyi günümüzde, kötü günümüzde hep yanımızda varsınız, Cenab-ı Allah sizlerden razı olsun diyorum" şeklinde konuştu.

AKAR: "KAYSERİ PARLAYAN YILDIZ"

TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı Hulusi Akar da Kayseri'nin parlayan yıldız olduğunu ve Kayseri insanlarının da yıldız insanlar olduğunu ifade ederek, Kayseri belediyeciliğinden övgü ile bahsetti. Akar, şöyle konuştu:

"Sağ olsunlar. Var olsunlar. Parlayan yıldız dediğimiz Kayseri'mizin yıldız insanları. Belediye başkanlarımız, bakanımız, valimiz, milletvekillerimiz, il başkanlarımız, onları gerçekten canı yürekten kutluyoruz. Şehrimiz gerçekten Erciyes Dağı'na dayanarak, Orta Anadolu'nun merkezinde bir yıldız haline geldi. Bu konuda emeği geçen bütün herkesi hayatta olanları saygı ve şükranla, hayatını kaybedenleri de rahmetle anıyorum. Şehrimizle gurur duyuyoruz. Her sefer geldiğimizde gerçekten gördüklerimizden iftihar ediyoruz. Bu seviyeye gelmek kolay değildi. Çok şükür herkes elinden geleni katkı sağladı. Bu noktaya gelindi."

Konuşmaların ardından protokol tarafından dualar eşliğinde kurdele kesimi yapılarak yolun açılış töreni gerçekleştirilirken, KAYTUR tarafından ikramlar da yapıldı.