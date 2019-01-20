93 yıl sonra yeniden açılıyor

Kurum “Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik. BDDK’ye faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nı çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum “93 yıllık Emlak Bankası’nı yeniden hayata geçirerek sektörümüze katkı sağlayacak hem kentsel dönüşümde uygun kredi verilecek hem de ülkemizde ithal edilen malların yerli üretimine katkı sağlayacak süreci de başlatmış olacağız. Bugün ülkemizde yaklaşık 6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Bu manada hedefimiz, her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz ve 20 yıl içinde inşallah bu süreci hep birlikte tamamlayacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul’un içinde kalan sanayinin Hadımköy’e de taşınacağını söyledi. Kurum “İller Bankamız, İçişleri Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde aldığımız atıl arazilerden İstanbul Hadımköy’de 1.5 milyon metrekare arazi üzerinde sanayi projesi gerçekleştirecek. Bu sanayi projesiyle şehrin içindeki dönüşmesi gereken, merkezinde kalmış, artık hem üretim anlamında hem de hizmet anlamında yetersiz alanların dönüşümünü sağlamış olacağız” dedi.

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