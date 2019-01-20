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93 yıl sonra yeniden açılıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “2023’e Doğru Türkiye’de Çevre ve Şehirciliğin Geleceği İstişare Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, Emlak Bankası’nın ‘katılım bankası’ olarak yakında faaliyete geçeceğini söyledi.

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Kurum “Türkiye Emlak Katılım Bankası’nın 93 yıllık mirası ve tarihi var. Bankanın tekrar faaliyete başlaması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Bankanın temel stratejilerini, müşteriye ulaşacağı kanalları ve sunacağı hizmet gruplarını belirledik. Nihai noktaya geldik. BDDK’ye faaliyet izni için başvurumuzu yaptık. Türkiye Emlak Katılım Bankası’nı çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum “93 yıllık Emlak Bankası’nı yeniden hayata geçirerek sektörümüze katkı sağlayacak hem kentsel dönüşümde uygun kredi verilecek hem de ülkemizde ithal edilen malların yerli üretimine katkı sağlayacak süreci de başlatmış olacağız. Bugün ülkemizde yaklaşık 6.7 milyon konutun dönüşmesi gerekiyor. Bu manada hedefimiz, her yıl 300 bin konut dönüştüreceğiz ve 20 yıl içinde inşallah bu süreci hep birlikte tamamlayacağız” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İstanbul’un içinde kalan sanayinin Hadımköy’e de taşınacağını söyledi. Kurum “İller Bankamız, İçişleri Bakanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde aldığımız atıl arazilerden İstanbul Hadımköy’de 1.5 milyon metrekare arazi üzerinde sanayi projesi gerçekleştirecek. Bu sanayi projesiyle şehrin içindeki dönüşmesi gereken, merkezinde kalmış, artık hem üretim anlamında hem de hizmet anlamında yetersiz alanların dönüşümünü sağlamış olacağız” dedi.

Poşet kullanımı yüzde 65 düştü

Bakan Kurum, alışveriş poşetlerinin ücretli hale getirilmesinden sonra kullanım oranının, ilk 15 günde yüzde 60-65 oranında azaldığını belirterek, “Hedefimiz kişi başı 440 olan poşet sayısını yüzde 90 azaltıp, 40’a düşürmek” dedi. Bu proje sayesinde bez çanta ve filelerin kullanılmaya başlandığına işaret eden Kurum, vatandaşların kampanyayı benimsediğini belirterek teşekkür etti. 

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