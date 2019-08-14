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A Milli Erkek Basketbol Takımı Yunanistan yolcusu

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası öncesi hazırlıklarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'na katılmak için yarın Yunanistan'a gidecek.

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Öğle saatlerinde İstanbul Havalimanı'ndan Yunanistan'ın başkenti Atina'ya hareket edecek milliler, organizasyonda ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra, İtalya ve Sırbistan ile karşılaşacak.

OAKA Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada ay-yıldızlı ekibin maç programı şöyle:

16 Ağustos Cuma:

18.00 Sırbistan-Türkiye

17 Ağustos Cumartesi:

20.30 Yunanistan-Türkiye

18 Ağustos Pazar:

18.00 Türkiye-İtalya

- Kadro

Ay-yıldızlılar, Yunanistan'daki turnuvada şu isimlerle mücadele edecek:

Buğrahan Tuncer, Berk Uğurlu, Berkan Durmaz, Cedi Osman, Doğuş Balbay, Ege Arar, Ersan İlyasova, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen, Melih Mahmutoğlu, Scott Jordan Wilbekin, Semih Erden, Sertaç Şanlı, Yiğit Arslan.

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