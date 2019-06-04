'A Milli Tatlımız' baklava ekonomiye de doping oluyor

Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmez tatlarından olan baklava, Türkiye ekonomisine de tat getirmeye devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, Analiz Sentez Bayram Özel yayınında Baklavacılar ve Tatlıcılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım’ı konuk etti. Baklava sektörünün Türkiye ekonomisine katkılarının konuşulduğu yayında, sektörün ihracatta yakaladığı yüzde 50’lik artış dikkat çekti.

“SEKTÖR, YILDA YAKLAŞIK 10 MİLYAR TL CİRO YAPIYOR”

Türkiye genelinde günde 110 ton baklava tüketildiğini belirten Yıldırım, sektörün yılda yaklaşık 10 milyar TL ciro yaptığı bilgisini verdi. İhracat rakamlarının da yavaş yavaş yükseldiğini söyleyen Yıldırım, 2017’de 18 milyon TL ve 2018’de 20 milyon TL olan ihracatın, bu yıl 25 milyon TL’ye ulaşmasını beklediklerini söyledi. Bu rakamların doğrudan satış olduğunu söyleyen Yıldırım, bunun dışında turistlerin de büyük miktarda baklava aldıklarını ve bölgesel tescili de bulunan baklavanın Türkiye’nin “A Milli Tatlısı” olduğunu belirtti.

“ŞEKER ZEHİRDİR” DİYENLERE TEPKİ: GAZİANTEP’TE İNSAN KALMAMASI LAZIM

Baklava satışlarının düşmesi üzerinde rol oynayan “şeker zehirdir” yorumlarına tepki gösteren Yıldırım, “Baklava en çok Gaziantep’te tüketiliyor. Bu doğru olsaydı burada insan kalmazdı.” dedi. Her şey gibi kararında baklava yenmesini tavsiye ettiklerini belirten Yıldırım, yüzde 100 tereyağı, kaliteli fıstık, kaliteli un, kaliteli nişastanın, yüzde 100 pancar şekerinin kullanıldığı baklavanın tüm bileşenlerinin faydalarını taşıyacağını ve bunun “dünyanın en muhteşem lezzeti” olduğunu söyledi. Piyasada sağlıksız ürünlerin de olduğunu belirten Yıldırım, tüketicinin güvendiği yerden alışveriş yapmasını tavsiye etti.

“FISTIKTA OYNANAN STOK OYUNLARINI GÖRDÜK”

Seçim öncesi soğan ve patateste oynanan oyunun geçen sene fıstıkta oynandığını söyleyen Yıldırım, lisanslı depoculuğun ve arazi yerine üretim yapana verilecek desteğin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin fıstık üretiminin ve ihtiyacının tespit edilmesinin önemli olduğunu belirten Yıldırım, geçen sene kilosu 210 TL olan fıstığın 140 liraya düştüğünü söyledi. Üreticinin kazanması taraftarı olduklarını söyleyen Yıldırım, piyasa şartlarının yürümesi ile oluşan her fiyata razı olduklarını söyledi.

“BAKLAVA TAZE TÜKETİLMELİ”

Baklavanın kuru ve dondurulmuş olarak ithal edildiğini söyleyen Yıldırım, en güzelinin taze yapılıp tüketilmesi olduğunu söyledi. İyi baklavanın el sanatı olduğunu söyleyen Yıldırım, usta ve çırak yetişmesi için yaptıkları çalışmaları gündeme getirdi. Baklava ve tatlının müfredata alınması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “Bizim eğitimli personele ihtiyacımız var.” diye konuştu.

BAKLAVADA YENİLİKLER

Baklavanın yeni dönemde çeşitlendiğini söyleyen Yıldırım, son zamanda ballı baklavanın çok tuttuğunu söyledi. Çok sayıda şube açmanın bu sektör için uygun olmadığını söyleyen Yıldırım, kontrollü büyümenin sektör için daha iyi olduğuna dikkat çekti.